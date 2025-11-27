نمو اقتصادي قوي بالربع الأول يقفز بمصر إلى أعلى مستوى منذ 3 أعوام

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أحدث مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025 – 2026.



وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مقارنة بـ 3.5% في الفترة المناظرة من العام السابق، و2.7% في العام الذي يسبقه.



- قفزات قوية في الصناعة والسياحة والاتصالات

أوضحت الوزيرة أن الأداء الاقتصادي شهد تحسنًا لافتًا في عدد من القطاعات، أبرزها:

الصناعة غير البترولية: نمو 14.5%

القطاع السياحي: نمو 13.8%

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.5%



وأكدت أن زيادة الإنتاج الصناعي كانت المحرك الأساسي لهذه القفزة، مع تسجيل صناعات المركبات والكيماويات والمشروبات والأثاث والأدوية والملابس الجاهزة معدلات نمو تراوحت بين 17% و50%.



- التوسع الصناعي يدعم الصادرات ويعمّق الإنتاج المحلي

بيّنت الوزيرة أن القطاع الصناعي يستعد لمزيد من النمو بدعم خطة تصنيع الهواتف المحمولة، حيث سيتم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز خلال 2025، مقارنة بـ 3.3 ملايين جهاز العام الماضي.

وشهدت الصادرات نصف المصنعة ارتفاعًا بلغ 8.4% و34.1% خلال يوليو وأغسطس، فيما سجلت الصادرات تامة الصنع زيادات بلغت 2.8% و2.4%.



- أداء قوي لقطاعات الملابس والأدوية والورق الصحي

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 29.1% في يوليو و20.6% في أغسطس، لتتصدر قائمة السلع المصنعة القابلة للتصدير.

كما سجلت صادرات الأدوية نموًا بـ 1.3%، وارتفعت صادرات الورق الصحي بنسبة 48% في يوليو لتصل إلى 51.6% في أغسطس.



---

الاتصالات.. تحول استراتيجي يقوده التحول الرقمي

سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قدره 14.5%، مدفوعًا بالتحول نحو اقتصاد رقمي منتج قائم على خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.

وحصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات.



---

السياحة تعيد مصر لقائمة أفضل 25 دولة عالميًا

حقق قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 13.8%، مدعومًا بتحسين جودة الخدمات والترويج الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة مقارنة بـ 51.6 مليون ليلة، فيما سجل عدد السائحين 5.1 ملايين زائر مقابل 4.3 ملايين العام الماضي.

كما حافظت مصر على صدارتها كـ أفضل وجهة سياحية في أفريقيا وفق تصنيف Nation Brand Performance.



- تعافٍ واضح في قناة السويس بعد عام من الانكماش

للمرة الأولى منذ منتصف 2023 – 2024، عادت قناة السويس لتسجيل نمو موجب بلغ 8.6%، مع تحسن الأوضاع في البحر الأحمر واستعادة ثقة شركات الملاحة العالمية.



- الكهرباء.. توسع استهلاكي يعكس نشاطًا اقتصاديًا متسارعًا

حقق قطاع الكهرباء نموًا 5.4%، نتيجة ارتفاع الطلب ليصل الاستهلاك إلى 55.3 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ 52.5 جيجاوات/ساعة.

وشهد الاستهلاك التجاري نموًا 12.6%، والمنزلي 4.3%، والصناعي 3.2%.



- النقل والتشييد.. دعم للبنية الأساسية وتوسّع عمراني مستمر

سجل قطاع النقل نموًا 3.9% مدفوعًا بتطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ.

أما قطاع التشييد والبناء فحقق نموًا 3.3% بفضل التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية العمرانية.



- البنوك والتأمين.. استقرار مالي وجاذبية استثمارية

حقق قطاع البنوك نموًا 10.2% بدعم تحسن الاستقرار المالي وارتفاع تصنيف مصر الائتماني إلى B بنظرة مستقرة من "ستاندرد آند بورز" للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وبلغ نمو نشاط التأمين 8.9% مع ارتفاع الأقساط إلى 31 مليار جنيه.



- الاستثمارات الخاصة ترتفع 25.9% وتستحوذ على ثلثي حجم الاستثمار

أشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة قفزت بنسبة 25.9% لتصل إلى 167.6 مليار جنيه، وتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات، بدعم سياسات الحوكمة وإفساح المجال للقطاع الخاص.



- إصلاحات هيكلية بـ350 إجراء تعزز التحول الاقتصادي

استعرضت الوزيرة أكثر من 350 إجراء إصلاحيًا تم تنفيذها، بينها 87 للشركات الناشئة و25 اجتماعية.

وتوزعت الإجراءات بين تشريعات جديدة، وتحسين الكفاءة المؤسسية، وحوافز، وتمويل، وتوسيع التحول الرقمي، وتطوير قطاعي الصناعة والطاقة.



- توقعات إيجابية لنمو يفوق 5% خلال العام المالي الحالي

اختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المؤشرات الأولية للناتج المحلي تشير إلى توقعات متفائلة بتحقيق معدل نمو لا يقل عن 5%، مع إمكانية تجاوزه بدعم الإصلاحات الهيكلية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن البيئة الإقليمية.

