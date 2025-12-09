انخفاض كبير في الحرارة مع سحب رعدية وبرد ورياح قوية تضرب مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 م ، مشيرة إلى أن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار تسفر عن أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها عدد من الظواهر الجوية النشطة.

وأوضحت الهيئة أن اليوم الثلاثاء ، سيشهد تكوّن سحب رعدية في بعض المناطق، تترافق مع تساقط لحبات البرد، إضافة إلى نشاط للرياح الناتجة عن الهواء الهابط من تلك السحب، مع احتمالية حدوث برق ورعد في مناطق متفرق .

توقعات طقس اليوم الثلاثاء

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يستمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل خلال ساعات النهار، وبارد ليلًا، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة كثيفة

كما أشارت إلى احتمال تكون شبورة مائية كثيفة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 21° – الصغرى 12°

مطروح: العظمى 20° – الصغرى 11°

سوهاج: العظمى 20° – الصغرى 7°

قنا: العظمى 23° – الصغرى 11°

أسوان: العظمى 24° – الصغرى 13°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

