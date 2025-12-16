الصحة توضح حالات الإصابات التنفسية التي تستدعي الحجز بالمستشفيات.. دليل إرشادي للتعامل مع الإنفلونزا والأمراض الصدرية الحادة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الدليل الإرشادي المحدث للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية الحادة، وذلك في إطار جهودها لحماية صحة المواطنين، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة خلال فصل الشتاء. وأوضحت الوزارة الحالات التي يمكن علاجها منزليًا، وتلك التي تستوجب الحجز بالمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويرصد الموجز التفاصيل

تعريف مرض شبيه الإنفلونزا (ILI)

أوضحت وزارة الصحة أن مرض شبيه الإنفلونزا هو حالة تظهر على المرضى المترددين على العيادات الخارجية، وتتمثل أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، مصحوبة بأعراض تنفسية مثل السعال أو ضيق التنفس، مع عدم وجود أسباب أخرى واضحة خلال العشرة أيام السابقة لظهور الأعراض.

وأكدت الوزارة أن التشخيص المبكر ومتابعة الأعراض عاملان أساسيان لتجنب تطور الحالة إلى مضاعفات أشد، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ما هي الأمراض التنفسية الحادة الشديدة (SARI)؟

أشارت وزارة الصحة إلى أن الأمراض التنفسية الحادة الشديدة تصيب المرضى المحجوزين بالفعل في الأقسام الداخلية بالمستشفيات، ويكون لديهم تاريخ مرضي بارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، إلى جانب السعال، دون وجود أسباب أخرى خلال الأيام العشرة السابقة. وتعد هذه الحالات أكثر خطورة، وتحتاج إلى متابعة دقيقة داخل المستشفى.

الالتهاب الرئوي وأعراضه

الالتهاب الرئوي هو أحد أخطر مضاعفات الإصابات التنفسية، ويحدث نتيجة وصول ميكروب، سواء فيروس أو بكتيريا، إلى أنسجة الرئة، وقد يصيب الالتهاب إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويتم تشخيصه إما إكلينيكيًا أو من خلال الأشعة، وشددت الوزارة على أهمية سرعة التشخيص والعلاج لتفادي تدهور الحالة الصحية للمريض.

حالات شديدة الخطورة تستدعي التدخل الفوري

حددت وزارة الصحة مجموعة من الأعراض الخطيرة التي تتطلب الحجز الفوري بالمستشفى، وتشمل:

تدهور وظائف الجهاز التنفسي.

صعوبة أو ضيق شديد في التنفس.

تغير مستوى الوعي.

الجفاف الحاد.

ظهور علامات الصدمة.

الإصابة بالتهاب شعبي رئوي يتم تشخيصه إكلينيكيًا أو بالأشعة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة وعلاج فوري.

علاج الحالات الشديدة داخل المستشفيات

أوضحت وزارة الصحة أن الحالات الشديدة من الإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة تحتاج إلى الحجز بالمستشفيات، مع تلقي العلاج المناسب باستخدام عقار “الأوسيلتاميفير” المعروف تجاريًا باسم “تاميفلو” أو “تامينيل”، وذلك وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج وحالة المريض الصحية.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا

حذرت وزارة الصحة من خطورة الإصابة بفيروسات شبيهة بالإنفلونزا لدى بعض الفئات، أبرزها:

الأطفال أقل من عامين.

كبار السن فوق 65 عامًا.

السيدات الحوامل.

مرضى الأمراض المزمنة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

حالات السمنة المفرطة.

علاج الحالات البسيطة عالية الخطورة

أكدت الوزارة أن الحالات البسيطة ضمن الفئات عالية الخطورة يمكن علاجها من خلال:

الراحة التامة والعلاج داخل المنزل.

تناول عقار الأوسيلتاميفير “تاميفلو” وفقًا لإرشادات الطبيب المختص.

المتابعة الطبية المستمرة لملاحظة أي تطور في الأعراض.

رسالة وزارة الصحة للمواطنين

ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة عدم الاستهانة بأعراض الإنفلونزا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس، والتوجه فورًا لأقرب منشأة طبية في حال ظهور أعراض خطيرة. كما شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحفاظ على الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة والمضاعفات.