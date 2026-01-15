اليوم الخميس .. برودة شديدة وشبورة كثيفة مع فرص أمطار متقطعة بمصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة خلال صباح الخميس 15 يناير 2026، مع تحسن نسبي خلال ساعات النهار، قبل أن تعود البرودة مجددًا ليلًا.

- شبورة كثيفة تؤثر على الرؤية الأفقية

يُتوقع تشكل شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، بين الساعة الثالثة والعاشرة صباحًا، ما قد يحد من الرؤية الأفقية للسائقين.

- صقيع على المزروعات وحماية المحاصيل

أشارت الهيئة إلى احتمال تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وبعض مناطق الصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المحاصيل الزراعية.

- أمطار خفيفة ونشاط نسبي للرياح

تتوافر فرص أمطار متفرقة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع امتداد ضعيف أحيانًا إلى جنوب الوجه البحري، بينما يشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاطًا نسبيًا للرياح، مع ظهور رذاذ خفيف في القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس :

القاهرة: العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 18 درجة، الصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 17 درجة، الصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمى 21 درجة، الصغرى 7 درجات.

قنا: العظمى 22 درجة، الصغرى 8 درجات.

أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 9 درجات.

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

