الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وأمطار متفرقة الأحد 18 يناير

تشهد مصر، اليوم الأحد 18 يناير 2026م، حالة من التقلبات الجوية مع تراجع درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي دعت المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترات الصباح.

- انخفاض الرؤية على الطرق

وأكدت الهيئة أن تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من اليوم قد يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

- سحب منخفضة ونشاط أمطار

تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، مع نشاط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مدن القناة وجنوب الدلتا.

- تحذير للمزارعين

وحذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة ليلًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في بعض المناطق المكشوفة، خاصة شمال الصعيد والصحراء الغربية ووسط سيناء.



- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 10°.

الإسكندرية: العظمى 19° – الصغرى 11°.

مطروح: العظمى 18° – الصغرى 10°.

سوهاج: العظمى 21° – الصغرى 8°.

قنا: العظمى 22° – الصغرى 9°.

أسوان: العظمى 23° – الصغرى 10°.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

