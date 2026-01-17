مأساة في قرية ميت عاصم..تسرب غاز السخان يخطف 5 أشقاء دفعة واحدة

تحولت ليلة هادئة في قرية ميت عاصم بمركز بنها إلى فاجعة مأساوية، بعد أن فقدت أسرة خمسة من أبنائها بسبب تسرب الغاز من سخان منزلي، مخلفاً صدمة كبيرة لأهل القرية وللآباء الذين كانوا في الغربة.

-القاتل الصامت ينهب الأرواح



داخل منزل بسيط، عثر الجيران على الأشقاء الخمسة بلا حياة: إبراهيم، وخديجة، ورقية، ومريم، وجنة. لحظات قليلة كفيلة بأن يقضي الغاز على حياتهم، دون صراخ أو استغاثة، حيث غلبهم النوم الأبدي نتيجة ضعف التهوية وانتشار الغاز السريع.



وكان أكبرهم يبلغ 18 عاماً، فيما لم يتجاوز أصغرهم الثامنة، مما زاد من قسوة المشهد وألمه.



- الغربة تضيف ألم الفقد



الأب والأم كانا خارج البلاد، في الولايات المتحدة، يسعيان لتأمين مستقبل أفضل لأبنائهما، لكن خبر الوفاة وصل إليهما عبر هاتف بارد، محطماً آمالهما بين لحظة وأخرى. خمسة أسماء، وخمسة نعوش، وبيت امتلأ بالحزن مكان الضحكات والأمل.



-لحظة اكتشاف الكارثة



الجيران هرعوا للمنزل بعد انقطاع الحركة داخله، لتتكشف مأساة اختـ,ـناق الأشقاء الخمسة.



خالة الأطفال، التي كانت ترعاهم، استنشقت الغاز هي الأخرى وسقطت مغشياً عليها، ونُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، لتكون الشاهدة الوحيدة على مأساة ليلة فقدت فيها الأنفاس.



-وجع مفتوح ودروس قاسية



رحل الأشقاء الخمسة، تاركين وراءهم وجعاً مفتوحاً ودرساً قاسياً عن غدر «القاتل الصامت»، وعن غربة الأهل التي دفعت ثمنها قلوب بريئة.



رحم الله الأطفال، وألهم والديهم وأهل القرية الصبر على فقد لا يُحتمل.



