تغير مفاجئ في الطقس والأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

تشهد الأجواء في مصر اليوم الجمعة تحولًا مهمًا بعد فترة من الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة، حيث تبدأ مؤشرات الانفراجة في الظهور تدريجيًا، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في وقت يترقب فيه المواطنون تراجع حدة الطقس الحار واستعادة الأجواء اعتدالها.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 يمثل نقطة تحول في حالة الطقس، مع بداية انكسار الموجة الحارة التي أثرت على مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض يتراوح ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية، ويشمل مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، على أن يستمر التحسن التدريجي في الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء المقبل 21 أبريل.

ووفقًا للتوقعات، يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار لتسود أجواء حارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وعلى صعيد الظواهر الجوية، حذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، وقد تكون محملة بالرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الصحراوية والسريعة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق خليج السويس وخليج العقبة، مع امتداد فرص خفيفة للأمطار إلى بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي مثل السلوم ومطروح وسيوة والعلمين.

وأضافت الهيئة أن تأثيرات الطقس غير المستقر نسبيًا قد تستمر خلال يوم السبت، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق، إلى جانب فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أما اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء، فتسود حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، دون تأثيرات قوية على باقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وصغرى من 14 إلى 20 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 22 و25 درجة، وصغرى من 13 إلى 16 درجة. وفي شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 28 و31 درجة، والصغرى من 14 إلى 17 درجة، بينما تظل مناطق جنوب الصعيد الأعلى حرارة بعظمى تصل إلى 38 درجة مئوية.

واختتمت هيئة الأرصاد تحذيراتها بضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح، خاصة لمرضى الحساسية والصدر، مع أهمية متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول.