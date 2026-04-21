التفاصيل الكاملة لـ غلق وتشميع عدد من المعامل الطبية بمنطقة فيصل بالجيزة

غلق وتشميع عدد من المعامل الطبية.. فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمتابعة الدورية لمنظومة المخلفات وضبط أى مخالفات بها، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، وبالتنسيق مع إدارات البيئة بحي الهرم، وإدارة العلاج الحر، وإدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، بتشكيل لجنة رقابية متكاملة لفحص شكوى المواطنين بشأن إلقاء عدد من المعامل الطبية مخلفات طبية بجوار الطريق الدائري بمنطقة الطوابق بفيصل، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تضر بالبيئة أو الصحة العامة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد التحرك الفوري لغلق وتشميع عدد من المعامل الطبية المخالفة

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحرك جاء بشكل عاجل فور ورود الشكوى، حيث قامت اللجنة المشكلة بالمرور الميداني على عدد من المعامل الطبية الموجودة بالمنطقة محل البلاغ، وذلك للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية المنظمة لعملية التخلص من المخلفات الطبية الخطرة، بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة المحيطة أو تهديد صحة المواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج المرور الميداني أسفرت عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المعامل الطبية، حيث تبين عدم الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية المعتمدة، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، شملت غلق وتشميع عدد من المعامل المخالفة، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون مع أي تجاوزات تمس المنظومة البيئية.

غلق وتشميع عدد من المعامل الطبية

وزيرة التنمية المحلية تشدد على التخلص الآمن من المخلفات الطبية

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأصحاب المعامل والمراكز الطبية بضرورة الالتزام الكامل بعدم إلقاء المخلفات الطبية في حاويات القمامة العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن هذه المخلفات تمثل خطورة شديدة على البيئة والصحة العامة، وقد تؤدي إلى انتشار العدوى والأمراض إذا لم يتم التعامل معها بشكل آمن وسليم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية إرسال جميع المخلفات الطبية إلى الجهات المعتمدة والمخصصة للتخلص الآمن منها، وفقًا للمعايير البيئية والصحية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية البيئة من أي آثار سلبية.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد استمرار الرقابة وتطبيق القانون

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة الدورية على مختلف المنشآت الطبية والمعامل على مستوى المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية.

غلق وتشميع عدد من المعامل الطبية

كما أكدت أن الوزارة ستتخذ إجراءات وعقوبات مشددة ضد أي مخالفات يتم رصدها، في إطار الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة المخلفات الطبية بشكل آمن ومستدام.

