موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، لقاء القمة الذي يجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 44 نقطة بينما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الوصيف.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز ففريق الزمالك يبحث عن فوز يقربه بشدة من التتويج بلقب الدوري بينما لا بديل أمام الأهلي سوي تحقيق الفوز للتمسك بأماله في المنافسة علي اللقب حتي اللقاء الأخير.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 1 مايو المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

يتم نقل أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 1 مايو المقبل، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الزمالك والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره الأهلي في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

