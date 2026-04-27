موعد مباراة الزمالك ضد إنبي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة نارية تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق إنبي اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز علي إنبي للحفاظ علي صدارة الدوري في ظل المنافسة الشرسة علي اللقب، بينما يبحث فريق إنبي عن تحقيق فوز يحفظ أماله في المنافسة علي المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنبي

مواجهة فريق الزمالك أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق إنبي والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

تشكيل إنبي المتوقع ضد الزمالك

من المنتظرأن يضم تشكيل فريق إنبي ضد نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الاثنين العناصرالأتية..

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : مروان داود ، أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، هشام عادل.

خط الوسط: زياد كمال ، محمد جولدي ، عماد ميهوب.

خط الهجوم : حامد عبد الله ، أقطاي عبد الله ، محمد حتحوت.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



