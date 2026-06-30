«الطاقة الذرية» تنظم ندوة بعنوان التكامل بين معامل الهيئة لتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته

تنظم هيئة الطاقة الذرية ندوة علمية موسعة تحت عنوان "التكامل بين معامل الهيئة لتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته"، وذلك تحت رعاية الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، وبمشاركة واسعة من الباحثين والعاملين بالهيئة.

التكامل بين معامل الهيئة لتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته

تهدف الندوة لإثراء الحوار العلمي وتعزيز فرص التعاون البحثي المشترك بين مختلف التخصصات والمراكز التابعة للهيئة إلى جانب عرض النماذج التطبيقية والأنشطة البحثية المتميزة بالهيئة وعرض تجربة المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع في ميكنة وإدارة المعامل.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة والخطط الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الطاقة الذرية لتعزيز أطر التعاون والتكامل بين مختلف المراكز والمعامل، والتعريف بالإمكانات البحثية والأجهزة العلمية المتطورة المتاحة لدعم الأنشطة البحثية بشقيها التطبيقي والأكاديمي.

وأكد الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية أن تنظيم هذه الندوة يمثل خطوة جوهرية نحو صياغة رؤية مستقبلية موحدة تعتمد على الاستغلال الأمثل لجميع القدرات العلمية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها معاملنا، حيث يكمن هدفنا الأسمى في تذليل كافة العقبات أمام الباحثين وتحقيق التكامل الفعلي الذي ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات العلمية وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.



وقال الدكتور نادر عبد الحليم: "تركز الندوة على مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، يستهلها المحور الأول بالتعريف بآليات الاستفادة من معامل الهيئة والأجهزة العلمية المتاحة، يليه المحور الثاني الذي يستعرض النماذج التطبيقية والأنشطة البحثية المتميزة بالهيئة، بينما يركز المحور الثالث على عرض تجربة المركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع في ميكنة وإدارة المعامل.



وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية إلى أن تجربة المركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع في ميكنة وإدارة المعامل تعد نموذجاً ملهماً نهدف من خلال هذه الندوة إلى استعراض تفاصيله وبحث آليات تعميمه على باقي قطاعات الهيئة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة البحثية ومواكبة أحدث النظم العالمية في الحوكمة الرقمية للمعامل