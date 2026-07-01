سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1 يوليو 2026.. تراجع كبير

شهد سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأربعاء 1 يوليو 2026 انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، بعدما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وانخفاض سعر الأوقية إلى أقل من 4000 دولار.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميًا نتيجة قوة الدولار الأمريكي، إلى جانب ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، والتي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6434 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 21: 5630 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 18: 4826 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 14: 3753 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الجنيه الذهب: 45040 جنيهًا .

. سعر أوقية الذهب عالميًا: 3995 دولارًا.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة تحركات الأسعار بشكل يومي.

أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم

جاء تراجع أسعار الذهب في مصر مدفوعًا بانخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 3995 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ فترة، وسط استمرار قوة العملة الأمريكية، التي تؤثر عادة بصورة مباشرة على أداء المعدن النفيس.

كما يترقب المستثمرون إعلان بيانات سوق العمل الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، والتي تعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار أسعار الفائدة.

وتؤدي التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة إلى تحركات قوية في أسعار الذهب، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة أو تأجيل خفضها إلى زيادة جاذبية الدولار، وهو ما يضغط على أسعار المعدن الأصفر.

الأسواق العالمية تترقب بيانات اقتصادية مؤثرة

تعيش الأسواق العالمية حالة من الحذر انتظارًا لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تعيد رسم توقعات المستثمرين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويرى متابعون للأسواق أن أي مؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي قد تدعم الدولار وتدفع الذهب لمزيد من التراجع، بينما قد تسهم البيانات الضعيفة في تعزيز فرص صعود المعدن النفيس مجددًا.

وتبقى أسعار الذهب من أكثر الأسواق تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ارتباط السوق المحلية بالبورصات العالمية

لا تزال أسعار الذهب في مصر تتحرك بالتوازي مع الأسواق العالمية، إذ تتأثر بشكل مباشر بتحركات سعر الأوقية في البورصات الدولية، إلى جانب عوامل محلية أخرى، أبرزها سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وحجم العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن الأسعار قد تشهد تغيرات متواصلة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار صدور البيانات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في حركة الأسواق، وهو ما يجعل متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة أمرًا مهمًا سواء للراغبين في الشراء أو الاستثمار أو الادخار.

ويواصل الذهب احتفاظه بمكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، رغم التقلبات اليومية التي يشهدها، في ظل ارتباط أسعاره بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتحكم في اتجاهاته صعودًا وهبوطًا.