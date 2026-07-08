موعد مباراة فرنسا ضد المغرب في دور الـ 8 بالمونديال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مواجهة نارية تجمع منتخب المغرب ضد نظيره منتخب فرنسا في دور الـ 8 بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

حقق منتخب المغرب إنجاز التأهل لهذا الدور بعد فوزه علي نظيره الكندي في دور الـ 32 بثلاثية نظيفة وكان المنتخب الفرنسي قد إنتزع التأهل لدور الـ 8 عقب تجاوزه عقبة باراجواي بهدف نظيف.

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب

قمة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب المغرب التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في تمام الساعة الـ 11 من مساء غد الخميس الموافق 9 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد المغرب

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب المغرب التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 11 من مساء غد الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

المغرب ضد فرنسا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد فرنسا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد نظيره منتخب فرنسا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رضوان حلحال، عيسى ديوب، أشرف حكيمي.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، نائل العيناوي، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: بلال الخنوس، إسماعيل الصيباري، إبراهيم دياز.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد المغرب

من المنتظر أن يضم تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد نظيره منتخب المغرب العناصر الأتية..

حراسة المرمى:مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي.دايوت أوباميكانو ويليام ساليبا.لوكاس ديني.

خط الوسط: كواديو كونيه.مايكل أوليز. أدريان رابيو.

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي.كيليان مبابي.برادلي باركولا.

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