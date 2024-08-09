نهائي أولمبياد باريس.. إسبانيا تتقدم علي فرنسا 3-1 في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إسبانيا بتقدم الأخير بنتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

انطلقت مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

تشكيل فرنسا ضد إسبانيا

ضم تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كل من:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: سيلديليا - لويك بادي - لوكيبا - تروفيرت.

خط الوسط: مانو كوني - إينزو ميلوت - يوريس شوتارد.

خط الهجوم: مايكل أوليس - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

ضم تشكيل منتخب إسبانيا ضد نظيره المنتخب الفرنسي كل من:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس باين - بابلو باريوس - إيمار أوروز

خط الهجوم: فيرمين لوبيز - سيرجيو جوميز - آبيل رويز

طريق الفريقين لنهائي أولمبياد باريس 2024

وصل منتخب فرنسا الأولمبي للمباراة النهائية من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 في نسختها الـ 33 عقب تخطي منتخب مصر في الدور نصف النهائي في المباراة التي وصلت لمرحلة الأشواط الإضافية.

وتنتظره قمة نارية أمام منتخب إسبانيا الذي تجاوز عقبة المغرب في نصف نهائي الدورة الأولمبية الجارية.

مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا

إذا كنت تبحث عن وسيلة لمشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 فيمكنك ذلك عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 كما يقدم لك موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

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