التشكيل الرسمي لمباراة الفتح وأهلي جدة في الدوري السعودي .. أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفنى لللفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره الفتح، والمقرر إقامتها في 6:45 مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الفتح، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الفتح كالتالي:-

حراسة المرمى: فيرلان ميندي.

خط الدفاع: ماجراشي، ديميرال، إيبانيز، الحوريجي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، الجويهي، جابرييل فييجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، دراسي.

فيما ضم تشكيل الفتح كل من:

حراسة المرمي: سابانوس.

خط الدفاع: باعطية، دينايير، مروان سعدان، حسين الزراعي.

خط الوسط: نوح الموسي، محمد الفهيد، لوكاس زيلاريان.

خط الهجوم: عثمان العثمان، دجانيني تافاريس، علي صلاح الجاسم.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح وأهلي جدة

تذاع مباراة الفتح وأهلي جدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

تاريخ مواجهات الفتح وأهلي جدة

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، نظيره الفتح، في 32 مباراة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 17 مباراة، بينما فاز الفتح خلال 9 مواجهات، وتعادل الفريقين في 6 لقاءات.

سجل أهلي جدة في شباك الفتح، 60 هدفًأ، بينما الآخير أحرز في مرمى الأهلي 37 هدفًا.

يسعى أهلي جدة، الحفاظ على الفوز للمرة الثانية على التوالي، وحصد الثلاث نقاط أمام الفتح السعودي، وكان الأهلي قد سجل هدفين دون رد، في مرمى العروبة، خلال بداية مشواره بالدوري السعودي.

بينما خسر الفتح، مباراته الأولى من فريق القادسية، بنتيجة 0-3، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي

يحتل أهلي جدة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد ثلاث نقاط، ويأتي فريق الفتح في المركز 17، دون نقاط.



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