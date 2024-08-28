التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والإخدود في الدوري السعودي .. يواجه الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتفاق، نظيره الإخدود، في الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الدمام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والإخدود في الدوري السعودي

أعلن فريقي الاتفاق والإخدود تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل الاتفاق أمام الإخدود كالتالي:-

حراسة المرمى: ماريك روداك.

خط الدفاع: راضي العتيبي- عبد الله الخطيب- عبد الله مادو- مدالله العليان.

وسط الملعب: ألفاروميدران- جيورجينهو فينالدوم- سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كال توكو إيكامبي- فيكتور سانتوسي- موسى ديمبلي.

تشكيل فريق الاتفاق

فيما ضم تشكيل الاخدود أمام الاتفاق كل من:-

حراسة المرمى: باولو.

خط الدفاع: عوض- داميون- الربيعي.

وسط الملعب: ، الزابداني- بيدروزا- عيد- سعود.

خط الهجوم: محمد- آل هتيله- جودوين.

تشكيل فريق الإخدود

أرقام الاتفاق والإخدود في الجولة الأولى من الدوري السعودي

يبحث الفريقين عن تحقيق الانتصار، حيث حقق الاتفاق الفوز أمام فريق الشباب، بنتجية 1-0، في الجولة الأولى على استاد الأمير خالد بن سلطان.، في حين يبحث الأخدود عن استعادة التوازن ونسيان الخسارة في اللقاء الأول أمام الهلال.

ويأتي الاتفاق في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد ثلاث نقاط، بينما يختل الإخدود المركز قبل الآخير 17، بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والإخدود

تذاع مباراة الرائد والقادسية في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

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