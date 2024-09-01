أعلى سعر للدولار اليوم.. العملة الخضراء وصلت لكام

أعلى سعر للدولار اليوم.. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تذبذبًا ملحوظًا في السوق المصري، ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث عبر الإنترنت عن آخر تحديث طرأ على سعر العملة الخضراء بختام تعاملات اليوم الأحد 1-9-2024.

ويعَد أعلى سعر للدولار اليوم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تهم الكثير من الأفراد والشركات في مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات.

أعلى سعر للدولار اليوم

الموجز يستعرض آخر تطورات أعلى سعر للدولار اليوم الأحد الموافق 1-9-2024، الذي شهد تراجعًا طفيفًا على مدار اليوم انتهى بالاستقرار النسبي بختام التداولات.

وفي البنوك المصرية الرسمية، يتراوح أعلى سعر للدولار اليوم بين 48.50 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع، وهذا التفاوت البسيط في الأسعار بين البنوك يعكس الطلب والعرض في السوق المصرفي، حيث تحاول البنوك جذب العملاء بأسعار منافسة.

ويعتبر البنك المركزي المصري المرجع الأساسي لتحديد متوسط السعر اليومي للدولار، ولكن بعض البنوك قد تقدم أسعارًا أعلى لجذب عملاء أكثر​

الموجز ينقل آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 1-8-2024 بختام التداولات في البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.4985 جنيه للشراء، و 48.6353 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم نحو 48.53 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.5000 جنيه للشراء، و 48.6000 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.53 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.52 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.6200 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.7000 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.5300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.6300 جنيه.

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