غدا.. اتحاد جدة يستقبل البرازيلي ليوناردو للمشاركة في التدريبات الجماعية

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صباح الأربعاء، البرازيلي ماركوس ليوناردو، الوافد الجديد إلى صفوفه، تمهيدًا لمشاركته بالتدريبات الجماعية.

وكان أعلن الهلال، الأحد الماضي، تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي ليوناردو، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد إلى عام 2029. لتدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد.

ماركوس ليوناردو

انضم ماركوس ليوناردو البالغ من العمر 21 عاما لصفوف بنفيكا في يناير الماضي قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 18 مليون يورو.

خاض البرازيلي ماركوس ليوناردو، مع فريق بنفيكا، 24 مباراة، وسجل خلالهم 8 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وشارك اللاعب هذا الموسم 3 مباريات مع بنفيكا، سجل هدفًا، في مسابقة الدوري البرتغالي

صفقات الهلال خلال الميركاتو صيف 2024

جواو كانسيلو- مانشستر سيتي.

متعب الحربي - الشباب السعودي.

ماركوس ليوناردو- بنفيكا البرتغالي.

خالد الغنام - الاتفاق.

واستأنف فريق الهلال، تدريباته الجماعية بعد الراحة التي منحها لهم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، استعدادًا للموسم الجديد.

ويغيب عن تدريبات الهلال كل من سالم الدوسري، محمد العويس، محمد كنو، علي البليهي، حسان تمبكتي، عبد الله الحمدان، ناصر الدوسري، محمد الربيعي، ومتعب الحربي والبرتغالي روبين نيفيز والمغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي.

موعد مباراة الهلال القادمة

يواجه فريق الهلال، نظيره الرياض، يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من اللدوري السعودي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما فازعلى نظيره ضمك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

وكان قد حقق الهلال، أيضًا الفوز، على فريق الأخدود، بثلاثية دون رد، على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيزالرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الأولى.

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