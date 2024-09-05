نشرة فن الموجز| محمد أنور يستغيث وريهام عبد الغفور تعود للساحه والمطربة حنان تثير الجدل

شهدت الساحة الفنية مؤخرًا زخمًا كبيرًا من الأعمال الفنية المتنوعة، الخاص بـ الفنان والفنانات حيث تنافست الأغاني على الصدارة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الأحداث والتفاصيل التي سيطرت على النشرة الفنية في الأيام الأخيرة.

محمد أنور يناشد بعلاج طفل مصاب بـ ضمور العضلات: الابن الوحيد لوالدته

ناشد الفنان محمد أنور الجميع بالمساعدة في تكفل بعلاج طفل مريض يُدعى علي، يعاني من ضمور في العضلات، مشيرًا إلى أن الأخير يحتاج السفر إلى دولة الإمارات ويكلف علاجه نحو 3 مليون دولار.

محمد أنور

عودة ريهام عبد الغفور للساحة الفنية بعملين دراميين

بعد غياب مؤقت بسبب وفاة والدها، تعود الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الساحة الفنية بقوة، حاملة معها أخبارًا مثيرة حول مشاريعها المستقبلية التي تستعد للظهور بها، ويستعرض الموجز تفاصيل اعملها الفنية.

بعد تصدرها التريند.. حكايات المطربة حنان وتصريحاتها الجريئة

تصدرت الفنان حنان محركات البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن ردت على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي حول المساكنة قبل الزواج والتي استمرت لمدة 9 سنوات، في لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، صرحت حنان قائلة: "مفيش حاجة اسمها مساكنة، المسلم عليه تكاليف مثل الصيام والصلاة، ويمشي على ما أمره الله به"، وأضافت: "الإنسان يجب أن يلتزم بالأوامر التي وضعها الله"، ويرصد الموجز مع معلومات عن حنان.

خاص| هالة فاخر: نفسي نعمل جزء ثاني لـ تيمور وشفيقة ومبسوطة بمسلسل "ديبو"

الفنان هالة فاخر.. تعيش الفنانة هالة فاخر حالة من الانتعاشة الفنية حيث أنها تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل "ديبو" مع الفنان الشاب محمد أنور ومحمد محمود وهو عمل يتكون من 12 ومقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد الرقمية.

تصدر اسم المخرجة إيناس الدغيدي محركات البحث بعدما كشفت عن تجربتها مع المساكنة قبل الزواج خلال استضافتها في برنامج "القرار" على قناة الغد، أوضحت إيناس أنها لم تتزوج عرفياً، لكنها خاضت تجربة المساكنة قبل الزواج مع زوجها الحالي، وقالت: "عشنا مع بعض تسع سنوات قبل الزواج، وكانت هذه الفترة بمثابة اختبار حقيقي للعلاقة"، وايناس الدغيدي ليست الأولي ويكشف الموجز هذه التفاصيل.

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