«التعليم» تكشف عن موعد انتهاء تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، حيث من المقرر أن تنتهي فترة تقديم التظلمات غدًا، الخميس 19 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

اخر موعد تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

بدأت فترة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 يوم الخميس الماضي 12 سبتمبر، وستستمر حتى غدٍ، مما يتيح للطلاب فرصة أسبوع كامل لتقديم تظلماتهم.

رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 وإجراءات التقديم

حددت الوزارة رسوم التظلم بمبلغ 300 جنيه عن كل مادة، والتي يمكن سدادها عبر منافذ التحصيل المعتمدة، مثل البريد المصري وفوري وأي فينانس.

بالنسبة للإجراءات المطلوبة لتقديم التظلمات، يتعين على الطلاب:

1. الحضور بمفردهم إلى مقر التظلمات دون اصطحاب مدرس المادة.

2. الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع على الإجابات.

3. تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي.

4. الاطلاع على أوراق الإجابة، بما في ذلك ورقة البابل شيت ونموذج الإجابة.

5. مراجعة الإجابات وتجميع الدرجات وفق نموذج الإجابة، مع تدوين الملاحظات في المكان المخصص.

في حالة تعديل الدرجات، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم، حيث تعتمد مذكرات الزيادة من قبل رئيس أو نائب رئيس عام الامتحان. وستقوم الوزارة بإخطار وزارة التعليم العالي بنتيجة الطالب بعد التعديل.

تعليمات جديدة لانضباط المدارس في العام الدراسي الجديد

وفي سياق اخر، اوضحت الوزارة تعليمات جديدة لضمان انضباط المدارس واستقبال الطلاب بفاعلية، لضمان الانضباط في المدارس واستقبال الطلاب بشكل منظم للعام الدراسي الجديد.

تحصيل الرسوم الدراسية

أكدت التعليمات على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري، مع ضرورة الإعلان عنها في أماكن بارزة داخل المدارس. كما تم التأكيد على تشكيل لجان لمراجعة عملية التحصيل الإلكتروني.

تعزيز قيم الانتماء ومكافحة التطرف

شددت التعليمات على أهمية مكافحة التطرف الفكري وتعزيز قيم المواطنة من خلال بث الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني خلال طابور الصباح. كما تم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن المشروعات القومية وقيم الولاء للوطن.

تنظيم الرحلات المدرسية والتصدي للتنمر

دعت التعليمات إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية، مع التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في معالجة هذه الممارسات.

الالتزام بالانضباط المدرسي

شملت التعليمات الالتزام باللوائح المتعلقة بالانضباط داخل المدارس، مع حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي. كما تم التأكيد على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

ترشيد استهلاك الموارد وتجميل البيئة المدرسية

طالبت التعليمات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المؤسسات التعليمية، وتشجيع زراعة المساحات الخضراء، مع دعوة الطلاب للمشاركة في هذه الأنشطة.

التقيد بالخريطة الزمنية ومنع الدروس الخصوصية

شددت التعليمات على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، ومنع عقد امتحانات بعد الأعياد الدينية مباشرة. كما تم حظر استخدام أي مواد دراسية غير معتمدة، مع تكثيف الجهود لمكافحة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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