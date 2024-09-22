تهريج وافتكاسة وجنون.. رجال الدين يفتحون النار على صلاح التيجاني

خلال الأيام الماضية، أشعل الشيخ صلاح التيجاني موجات واسعة من الغضب بين رجال الدين، والذين عبّروا عن استنكارهم للكثير من الآراء والفتاوى الغريبة التي أصدرها التيجاني إلى أتباعه، وكذلك غيره من المشايخ أصحاب الفتاوى الغريبة.

وحرص عدد من رجال الدين على الرد على إدعاءات صلاح التيجاني وغيره فيما يخص الغيبيات وما بعد الموت، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

رد الشيخ علي جمعة على صلاح التيجاني

ومن جانبه، قال الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن هناك من يرفع عذاب القبر وغيرها من الخزعبلات: «شاع في فيس بوك من يقول أنا الطيب، أنا الطاهر، أنا من بيده الجنة، وغيرها، أحبوني عذاب القبر يتنفي وضمة القبر تروح».

وأضاف: «زينب الكبرى الصديقة بنت النبي لما جاء فدفنها نزل قبلها وقال حتى أخفف عنها ضمة القبر، وسيدنا بجسده الشريف الذي هو مركز الأكوان يجلس مكانها عشان يخفف مش عشان ينهي؛ وصاحبنا ده فاكر روحه من الجهل إن اللي يحبه مش هو هيدخل الجنة».

وتابع: «أخيك اتجنن.. استنكر الفعل وقول ده غلط وادعو له بالهداية وادعو الله أن تكون من القلوب الضارعة».

رد الدكتور عبد المنعم فؤاد على صلاح التيجاني

وبدوره دعا الدكتور عبد المنعم فؤاد، من علماء الأزهر الشريف، إلى وقف ما أسماه “العبث والتهريج باسم الدين” تحت مسمى الطريقة الكركرية، لافتا إلى أن ما يجري على الساحة من تقمص لشخصيات تدعي أنها تقربك إلى الله تعالى بحبها، وزيارتها وشد الرحال إليها وما يصحب ذلك من رقص وطبل و(تنطيط) وكأنهم في سيرك : هو نوع من التهريج والعبث المقصود لديننا وعقيدتنا.

وقال «فؤاد»، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “النبي الكريم والصحابة الأجلاء ومن تبعهم من الصالحين والعلماء لم يعرفوا هذا، ولا فعلوه ولا دعوا آليه ولا اقروه، والدين من هذه الأعمال الشاذة والأفعال الشيطانية براء، والتصوف الحقيقي العملي الواقعي هو: الزهد والورع وحسن الخلق والتواضع والحياء، والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما أعلنه كبار المدارس الصوفية منذ أن وضعت لبناتها الأولى لتقاوم الذين انصرفوا لترف الدنيا، ونسوا الدين والآخرة”.

وشدد على ضرورة حماية المجتمع من هذا التلوث الفكري والخلقي، والدين أمانة في يد الدولة محروس بالقانون الذي يمنع ازدراء الأديان، وهذا العبث ينسبه أصحابه للدين كذبا وبهتانا، ويدعون أنهم هم القربى إلى الله، وإلا فما معنى قول رجل “لو لم تجد ركنة للسيارة في مكان ما اذكرني تجدني وتجد مكانا فورا لسيارتك”، وما معنى أن يدعي آخر “أنه من دخل طريقته فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن ذكر اسمه فهو آمن وأنه هو القطب والغوث والمدد”، وهناك من أتباعه من يصفق ويهلل لهذا الجنون والعته اللا مسؤول وعلى الملأ وبدون استحياء “وعلى عينك يا تاجر”!! ما معنى هذا العبث وهل هذا كلام من الدين أو يقره الدين أو يرضي رب العالمين والرسول الأمين ؟!!!

واختتم العالم الأزهري قائلًا: “أوقفوا هذا التهريج - يا سادة - حتى لا يحل علينا غضب الله فنحن الآن في أشد الحاجة للرجوع إلى الله، فهو وحده الغياث والقريب والمجيب، وكل ما في الكون إليه محتاج . داعيا: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

رد الشيخ مظهر شاهين على صلاح التيجاني

وكذلك، قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالتحرير، إن ادعاء الشيخ صلاح الدين التيجاني بأن الرسول نور ذاتي من نور الله افتكاسة ولا أساس لها من الصحة، كما أنها لا علاقة لها بصحيح الكتاب والسنة وخروج صريح عن تعاليم كتاب الله والأزهر والمشايخ المعتدلة.

وأكد الشيخ مظهر شاهين أن الأزهر الشريف سيرد على هذه الافتكاسات في الوقت المناسب، موضحًا أن الطرق الصوفية المعتدلة كثيرة في مصر، ولكن ما ظهر مؤخرا افتكاسات، وكشف أن اتباع الفنانين والفنانات «للتيجاني» لا يُعني بأنه صحيح، فالشيطان يسير خلفه ويتبعه الملايين.

رد عبد الله رشدي على صلاح التيجاني

وفي السياق، هاجم الشيخ عبد الله رشدي صلاح التيجاني، متهمًا إياه بالكذب والجنون والتزييف، محذرًا عموم المسلمين من الاستماع إلى أفكاره التي تشكل خطرا على العقيدة الإسلامية.

قال رشدي إن هذا رجل يدّعي التصوف لكنه بعيد كل البعد عن التصوف الحقيقي، الذي يعتمد على الكتاب والسنة وترك البدع والزهد في الحياة، وأكد أن التجاني، يخالف النصوص القطعية في الكتاب والسنة والبديهيات العقلية، إذ إنه يدّعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور الله الذاتي وليس مخلوقًا، وأن الله له أسماء جديدة منها “محمد ومحمود”، مؤكدًا أن هذا خبل وجنون لا ينطقه مسلم، لأن كل ما سوى الله فهو مخلوق، ولأن الله ليس اسمُه "محمد" ولا "محمود" بل هذا من الكذب على الله.

وأشار إلى أن أفكار التجاني فاسدة تمامًا، وينبغي على المسلمين أن يحذروا من إرسال أبنائه إليه، حتى لا يبلبل عليهم دينهم.

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