كم سعر الإقامة الذهبية في دبي 2025؟.. تعرف على الشروط والمميزات

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الإقامة الذهبية في دبي، حيث يهتم الكثيرين بمعرفة المعلومات الكاملة عن الإقامة وكيفية الحصول عليها وما هي شروطها.

يتم إصدار الإقامة الذهبية في دبي، وفقًا لنظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، حيث تمنح حاملها إقامة في الدولة لمدة خمس أو عشر سنوات، وذلك بالاعتماد على الفئة التي يتبعها الطلب، لذلك يريد الكثيرين معرفة سعر الإقامة الذهبية في دبي.





تمنح الإقامة الذهبية الأفراد فرصة الإقامة والعمل والدراسة في الدولة دون الحاجة لكفيل يحمل الجنسية الإماراتية، بالإضافة إلى التمتع بملكية كاملة لأعمالهم، حيث يتم تجديد الإقامة تلقائيًا بشرط أن يحقق المتقدم الشروط والمتطلبات المحددة للحصول عليها.

ما هي مميزات الحصول على الإقامة الذهبية في دبي؟

وينشر الموجز على النحو التالي مميزات الإقامة الذهبية في دبي:

-تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر تستخدم لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية.

-تأشيرة إقامة قد تمتد لفترة خمسة أو عشر سنوات، وهي قابلة للتجديد فيما بعد.

-إمكانية بقاء حاملي الإقامة الذهبية خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر.

-عدم الحاجة إلى كفيل داخل الدولة.

-إصدار تصاريح إقامة لأفراد العائلة، بما في ذلك الزوج والأبناء.

-إمكانية بقاء أفراد الأسرة في الدولة بعد وفاة حائز الإقامة الذهبية

-الاستفادة من البنية التحتية الإماراتية عالية المقاييس.

-لا عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد الحاصلين على التأشيرة الذهبية.

-سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتأسيسها.

-الاستفادة من فرص التعليم في المدارس والجامعات.

الإقامة الذهبية

ما هي شروط الإقامة الذهبية؟

-تقديم رسالة من صندوق استثماري معتمد بقيمة وديعة تبلغ 2 مليون درهم إماراتي.

-تقديم رخصة تجارية سارية المفعول وعقد تأسيس الشركة الذي يظهر استثماراً لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي.

-تقديم رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تثبت دفع الضرائب بقيمة لا تقل عن 250,000 درهم إماراتي سنويًا.

-التأكد من أن رأس المال ليس قرضًا.

-توفير دليل على وجود تأمين صحي لك ولأسرتك، إن كان ذلك مطلوبًا.



كيفية التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات

يمكنك التقديم على الإقامة الذهبية عبر إتباع الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بتعبئة الطلب الإلكتروني على موقع تم الحكومي من هنــا.



-سيتم مراجعة الطلب، وبعد ذلك يتم إرسال إشعار بنتيجة الطلب من خلال الرسائل

-يجب على الفئة المؤهلة تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة.

-سيتم مراجعة المستندات المقدمة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

-في حال توفر جميع الشروط، ستصدر الإقامة الذهبية للمتقدم لمدة 5 أو 10 سنوات وفقًا لشروط كل منها.

كم سعر الإقامة الذهبية في الإمارات

أما عن سعر الإقامة الذهبية في دبي، فتتراوح تكلفة الإقامة الذهبية بين 2,800 درهم إماراتي و 3,800 درهم إماراتي للمتقدمين الحاليين في دولة الإمارات، بينما تتراوح تكلفتها بين 3,800 درهم إماراتي و 4,800 درهم إماراتي للمتقدمين القادمين من خارج الدولة.

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