تصعيد عسكري: حزب الله يقصف قاعدة ميشار الإسرائيلية وارتفاع أعداد النازحين اللبنانيين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن إطلاقه عشرات الصواريخ على قاعدة "ميشار" العسكرية الإسرائيلية، وذكر الحزب في بيانه أن هذه الهجمات تأتي في سياق دعمه للمقاومة الفلسطينية ودفاعاً عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

هجوم بالطائرات المسيّرة على قاعدة "عتليت" شمالي إسرائيل

في تصعيد آخر، كشف حزب الله عن تنفيذ هجوم عبر سرب من الطائرات المسيّرة على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة الإسرائيلية "الشييطت 13" في قاعدة "عتليت" بشمال فلسطين المحتلة، وقد أظهرت الصور التي نشرها الحزب الدمار الكبير الذي خلفه الهجوم في هذه القاعدة.

النزوح الجماعي: 250 ألف لبناني يفرّون من القصف الإسرائيلي

على صعيد آخر، أعلن وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، عن ارتفاع أعداد النازحين من جنوب لبنان إلى 250 ألف شخص جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأشار إلى أن مراكز الإيواء تؤوي حالياً 77 ألف نازح، بينما العدد الفعلي يتجاوز بكثير هذا الرقم.

المجتمع الدولي عاجز أمام التصعيد

أعرب ياسين عن قلقه من عدم قدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمنازل، وإجبار السكان على الفرار من مناطقهم.

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