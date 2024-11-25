لينك نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي لغة عربية

يتسأل أولياء الأمور والطلاب، عن نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي لغة عربية، والتي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي، نظرًا لأهمية هذه النماذج في الامتحانات.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي لغة عربية لمراجعتها قبل امتحانات شهر نوفمبر وامتحانات نصف العام الدراسي والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2024.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي لغة عربية

يمكن لطلاب وأولياء الأمور الحصول على نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي لغة عربية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــا، كما يمكن الحصول على جميع المواد من خلال اللينكات التالية:

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي لغة عربية

جميع نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي

موعد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل المرحلة الابتدائية من الثالث الابتدائي إلى السادس وصولًا للصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025 القادم.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي 2025

منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية سواء للمراقبين والملاحظين أو للطلاب، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.

منع مراقبة المعلمين خلال امتحان موادهم، وكذلك عدم مراقبة الملاحظين الذين لديهم موانع، لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

توزيع المعلمين بعناية في المناطق البعيدة والنائية، ولن يتم نقل أي معلم من مدرسته إلى مكان آخر إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة لضمان الحفاظ على جودة التعليم.

تكثيف الإجراءات الأمنية لضمان سلامة اللجان الامتحانية، سواء لطلاب صفوف النقل أو لطلاب الشهادة الإعدادية، لضمان عدم حدوث أي حالات غش أو تلاعب.

ستكون المديريات التعليمية مسؤولة عن متابعة سير الامتحانات وضمان إتمامها في الوقت المحدد وبالشكل المناسب لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

تطبيق آليات تأمين صارمة أثناء الامتحانات لحماية حقوق الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بشكل عادل لجميع الطلاب.

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