التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي..والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن ، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتحسين ترتيبهم في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 برصيد 9 نقاط (فاز مرتين وتعادل في ثلاث) بينما يحتل فريق فيكتوريا بلزن المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فيكتوريا بلزن، في تمام الساعة الـ 7:45 مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تستطيع متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فيكتوريا بلزن

يرصد الموجز تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع ضد فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: ديجو دالوت، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، تايرل مالاتسيا.

الوسط المهاجم: ماسون ماونت، أليخاندرو جارناتشو.

عودة المصابين لصفوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة فيكتوريا بلزن

شهد فريق مانشستر يونايتد دعما كبيرا قبل خوضه مواجهة فيكتوريا بلزن والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

حيث أعلن الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عودة المدافعان فيكتور لينديلوف وجوني إيفانز للتدريبات علي أن يكونا متاحين لتعزيز خيارات المدرب روبن أموريم خلال مواجهة فيكتوريا بلزن الذي يفضل اللعب ب` 3 مدافعين.

كما شارك لاعب خط الوسط توبي كولير في المران حيث يبحث اللاعب الشاب عن فرصة لإظهار قدراته وإبهارأموريم.

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