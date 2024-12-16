شروط تجديد إقامة الأجانب في مصر.. "جهز ورقك بسرعة"

تجديد إقامة الأجانب في مصر.. تجديد إقامة الأجانب في مصر يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات وتقديم بعض الأوراق الضرورية، التي تتيح للمواطنين الأجانب البقاء داخل البلاد لمدة محددة.

حيث تختلف أنواع إقامة الأجانب بين مؤقتة ودائمة، وتُمنح الإقامة المؤقتة عادةً لمدة عام واحد مع إمكانية تجديدها لعام آخر، بينما تمنح الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات من الإقامة المؤقتة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



شروط تجديد الإقامة في مصر 2024

لكي تتمكن من تجديد إقامتك في مصر، يجب أن تفي بشروط معينة، وهي:

- يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول.

- كما يشترط أن تكون قد أمضيت فترة الإقامة المطلوبة في مصر.

- أن تكون قد دفعت رسوم تجديد الإقامة.

- كما يشترط لتجديد إقامة الأجانب أن تكون خاليًا من الجرائم أو المخالفات الجنائية.

تتم إجراءات تجديد إقامة الأجانب في مصر عبر مكتب الجوازات التابع لوزارة الداخلية، حيث يقوم المتقدم بتقديم الأوراق المطلوبة للمراجعة، ليقوم الموظف بإصدار ختم تجديد الإقامة على جواز السفر، و من المهم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية، حيث يمكن أن يؤدي التأخير إلى مساءلة قانونية.

الأوراق المطلوبة لتجديد إقامة الأجانب في مصر

تختلف الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر حسب نوع الإقامة والمدة التي ترغب في تجديدها، لكنها بشكل عام، تتضمن ما يلي:

- جواز السفر الأصلي ساري المفعول.

- احضار 3 صور شخصية حديثة.

- إثبات الإقامة في مصر، مثل عقد إيجار أو إيصال كهرباء أو ماء.

- شهادة من جهة العمل أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى تثبت سبب وجودك في مصر.

- كما يجب احضار شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة.

- دفع رسوم تجديد الإقامة.

أنواع الإقامات في مصر متنوعة وتشمل الإقامة السياحية التي تتراوح مدتها من شهر إلى سنة، إقامة الطلاب التي تبدأ من 3 أشهر إلى سنة، والإقامة الاستثمارية التي تمتد من سنة إلى خمس سنوات. كما توجد الإقامة العقارية التي تُمنح لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، والإقامة للمتزوجين من مصريين التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى إقامة اللاجئين، وتعتبر الإقامة المؤقتة أكثر شيوعًا بين الأجانب في مصر، حيث توفر لهم فرصة التمديد سنويًا. أما الإقامة الدائمة، فيجب أن تكون قائمة على أساس الإقامة المتواصلة لمدة خمس سنوا،. في جميع الحالات، يجب على الأجانب الالتزام بالشروط المحددة وتجديد الإقامة في الوقت المناسب لتجنب أي مشاكل قانونية، تتوزع فروع تجديد الإقامة في القاهرة والإسكندرية، ويمكن للأجانب زيارة المكاتب المحلية لتقديم طلباتهم.

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