الفئات الممنوعة من التقديم على حج الجمعيات الأهلية.. شروط ومحظورات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، لموسم الحج لعام 1446هـ، حيث تم تخصيص 12 ألف تأشيرة، في قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، حيث تقدم أكثر من 41 ألفًا من الأعضاء، ويتم اختيار الفائزون بالقرعة بين 3 برامج حددتهم الوزارة، وذلك بحسب المسافة بين الفنادق والحرم المكي، لذا، سيرصد لكم الموجز فيما يلي الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية.

حج الجمعيات الأهلية

أهم شروط التقديم على حج الجمعيات الأهلية

-في البداية يلزم أن يكون المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2025 هو أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها حين تقديم الطلب، ومسدد الإشتراك السنوى سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

-وأن تكون الجمعية أو المؤسسة أيضاً مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة للمخالفات القانونية أو المالية التي ثبتت بحقها بحكم نهائي.

-وأن لم يكن يسبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التأكد من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

-وأيضاً أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج ومصري الجنسية.

-وأن يعتمد أثناء تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، وعلى ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وليس من الضروري أيضاً وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا.

الفئات الغير مسموح لها التقديم على حج الجمعيات الأهلية

لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم يعدوا الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوى ممن يستلزم علاجهم بالغسيل الكلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوى أمراض «القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام»، وبالإضافة إلى السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر وذلك طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل «السل الرئوى المفتوح».

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