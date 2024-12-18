ذا بيست.. الفيفا يكشف عن قائمة أفضل 10 لاعبين فى العالم 2024

تابع عشاق كرة القدم حول العالم، مشهد توزيع الجوائز بـ حفل ذا بيست 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العام والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

متابعة كبيرة لـ حفل ذا بيست حول العالم

وقد حظيت لحظات توزيع الجوائز بحفل ذا بيست بمتابعة عالمية لأهمية الجائزة التي تعتبر من أهم الجوائز في عالم كرة القدم وتأتي في المرتبة الثانية بعد الكرة الذهبية، وتقدم في عدد من الفئات وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، والتشكيل المثالي للاعبين الرجال، والتشكيل المثالي للسيدات وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى و أفضل مدرب لفريق نسائي.

قائمة قائمة أفضل 10 لاعبين فى العالم 2024

أعلن الموقع الرسمي للفيفا عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في العالم، بإجمالي النقاط التي حصل عليها كل لاعب في التصويت الذي تم وجاءت القائمة كالتالي..

فينيسيوس (48 نقطة)

رودري (43 نقطة)

بيلينجهام (37 نقطة)

كارفاخال (31 نقطة)

لامين يامال (30 نقطة)

ليو ميسي (25 نقطة)

توني كروس (18 نقطة)

إيرلينج هالاند (18 نقطة)

كيليان مبابي (14 نقطة)

فلوريان فيرتز (8 نقاط)

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، القائمة كاملة للفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024،وجاءت كالتالي..

- الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد يحصد جائزة أفضل مدرب.

- البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد يحصد جائزة أفضل لاعب بالعالم.

- هدف الأرجنتيني جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون يحصد بوشكاش أفضل هدف في العالم

- الأمريكية أليسا ميشيل نايير حارس مرمى لفريق شيكاغو ريد ستارز تحصد جائزة أفضل حارسة في العالم.

- الإنجليزية إيما هايز، المدير الفني لفريق تشيلسي تحصد جائزة أفضل مدرب بالعالم.

- البرازيلية مارتا تحصد جائزة أفضل هدف بالعالم للسيدات.

- الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة بالعالم.

- البرازيلي تياجو مايا يحصد جائزة اللعب النظيف بسبب أعمالة الإنسانية خارج الملعب.

- الطفل جويلهيرمي مورا يحصد جائزة المشجع من فيفا.

- الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى بالعالم.

جوائز ذا بيست 2024

التشكيل المثالي للرجال لعام 2024

وجاء التشكيل المثالي للرجال لعام 2024 كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين).

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي/البرتغال)، ويليام ساليبا (آرسنال/فرنسا)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد/ألمانيا)، داني كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا).

الوسط: توني كروس (ريال مدريد وألمانيا سابقًا)، جود بيلينجهام (ريال مدريد/إنجلترا)، رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي/النرويج)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)، لامين يامال (برشلونة/إسبانيا).

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