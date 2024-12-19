أهدافه وأهميته.. بدء تدريب مهني لطلاب المدارس الصناعية في مراكز العمل

بروتوكول جديد أعلنت عنه وزارتا العمل والتربية والتعليم بخصوص بدء تدريب مهني لطلاب المدارس الصناعية، يعتبر بأنه نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب المهني في مصر، هذا البرتوكول بين الوزارتين سيوضح الموجز في السطور التالية أهدافه وسببه وأهميته.

أهداف بروتكول التعاون بين وزارتا العمل والتعليم الفني

كانت وزارتا العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني أعلنا اليوم الأربعاء في بيان مشترك، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بتدريب مهني لطلاب المدارس الصناعية، والذي يهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

وزيرا التربية والتعليم والعمل

محمد جبران، وزير العمل أكد في تصريحاته على هامش اللقاء اليوم أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم ربط التدريب المهني باحتياجات السوق.

وتابع جبران: الوزارة تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة من خلال مراكز التدريب الثابتة المنتشرة في مختلف المحافظات، خاصة في نطاق مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

ومن جهته أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أهمية هذا البروتوكول وقال: أنه يساعد في تطوير التعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وزير التعليم: إضافة 30 مدرسة فنية جديدة

وكشف وزير التربية والتعليم عن عزم الوزارة على إضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة خلال الفترات القادمة.

ما هي أهداف البروتوكول؟

أعلنت الوزارتين أن للبروتوكول العديد من الأهداف نذكرها في نقاط محددة وهي كالتالي:

الهدف الأول: ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

الهدف الثاني: زيادة أعداد المتدربين من الطلاب والخريجين.

الهدف الثالث: تطوير المهارات العملية للطلاب.

الهدف الرابع: المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ما هي أهمية البرتوكول؟

للبرتوكول أهمية كبيرة ومنها بحسب ما أعلن وزيرا العمل والتعليم:

- تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

- تقليل البطالة بين الشباب.

- دعم اقتصاد البلد.

جدير بالذكر أن محافظة قنا جنوب البلاد هي أول محافظة بدأت في إعداد طلاب المدارس الصناعية تدريبات عملية في العديد من المجالات مثل:

- الكهرباء.

- السباكة.

- الخياطة.

- التطريز.

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