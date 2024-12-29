حيل بسيطة وسريعة لتدفئة المنزل في فصل الشتاء.. تفاصيل مهمة

مع انخفاض درجة الحرارة وتغير حالة الطقس مع بداية فصل الشتاء يبحث الأشخاص عن حيل تعينهم على الشعور بالدفء وفى نفس الوقت هي غير مكلفة ماديًا، وتوجد الكثير من الحيل البسيطة التي تساهم في تحقيق ذلك ونستعرضها في التقرير التالي من الموجز، وذلك بناءً على ما ذكره موقع "pinkvilla."

حيل بسيطة للتدفئة في الشتاء

أفضل الحيل البسيطة للشعور بالدفئ في المنزل

-أولا وضع بطانية فوق اللحاف

يجب وضع بطانية سميكة فوق اللحاف أثناء النوم، وإحرصوا على الإحتفاظ بواحدة أخرى بجوار الأريكة للتدفئة بها أثناء مشاهدة التلفاز، ويفضل أيضاً أن تكون البطانية مصنوعة من الصوف الذى يساهم في الشعور بالدفء.

-وثانيا استخدام زجاجة ماء ساخن

حيث يعد الإحتفاظ بزجاجة ماء ساخن من الحيل اليسيرة التي تساهم في الشعور بالدفء، ويفضل احتضانها حين مشاهدة التلفاز أو أثناء الذهاب للعمل أو حتى عند الجلوس على المكتب حيث تساهم في الشعور بالدفء.

-وأيضاً مشروب الشيكولاتة الساخنة المميز

إذ يعتبر تناول مشروب ساخن من الحيل البسيطة التي تعمل على رفع درجة حرارة الجسم، وبالتالي تساهم في الشعور بالدفء، وتوجد عدد كبير من المشروبات الساخنة التي تحقق هذا الغرض، ومنها مشروب الشوكولاتة الساخن مع الكريمة المخفوقة والمارشميلو ورشات العسل وقطرات الكراميل.

-وتناول الأطعمة الدهنية

-يستخدم الجسم الطاقة من أجل هضم الطعام، وبالتالي حين تناول أطعمة دهنية يستغرق الجسم وقتًا أطول في التمثيل الغذائي، مما يساهم في الشعور بالدفء، ولهذا ينصح الكثير بدهن الخبز بزبدة الفول السوداني وتناولها أثناء الشعور بالبرد.

-تناول الزنجبيل

يرفع الزنجبيل من تدفق الدورة الدموية في الدم، ويرفع أيضاً درجة حرارة الجسم ويساهم في وصول الدم الدافئ إلى الأطراف الباردة، ولهذا ينصح ببشر بعض الزنجبيل في الماء الساخن والليمون، أو وضع قطع منه في المقلاة، أو تناول أطعمة أخرى تساعد على تدفق الدم مثل الفلفل الحار والثوم.

وسائل تدفئة المنزل في فصل الشتاء

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