رابط الصف الثاني الثانوي.. مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024-2025 بناءاً على المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

ولهذا يرتفع الحث حول تسجيل الإستمارة الإلكترونية ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية معرفة رابط تسجيل الإستمارة الإلكترونية 2024 الخاصة بجميع الصفوف وخاصة الصف الثاني الثانوي، وهذا ما سيقدمه الموجز في هذا التقرير.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي للعام الحالي

استمارة الصف الثاني الثانوي لهذا العام

طريقة تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطالب

ويجب على الطلاب تفعيل الحساب المدرسي الموحد من أجل كتابة الإستمارة الخاصة بالإمتحانات، وكي يستطيع الطالب تفعيل حساب المدرسي الموحد لابد من اتباع الخطوات التالية، والدخول على رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي للعام الحالي:

-في البداية قم بالدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم من هذا الرابط.

-ثم اختار حساب الطالب.

-وبعدها قم بكتابة الرقم القومي.

-وبعد ذلك أدخل كود الطالب.

-وأيضاً اضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

-وأخيراً قم بكتابة البريد الاحتياطي في الخانة المخصصة، وبعد ذلك سوف يظهر الموقع كلمة السر.

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024

بإمكانك إدخال بيانات طلاب صفوف النقل في المدارس الثانوي في الاستمارة المؤهلة من أجل دخول الإمتحانات سواء في الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، ويمكنك تسجيل البيانات من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

أولا قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثم اختار أيقونة تسجيل بيانات طلاب 2 ثانوي.

وبعدها قم بتسجيل جميع بيانات الطالب في الخانات المخصصة.

وبعد ذلك حدد الشعبة الدراسية والمادة الأجنبية الثانية.

وأيضاً قم بتحميل كافة البيانات اللازمة.

وأخيراً اضغط على كلمة حفظ الطالب.

إليكم رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي 2024

ويلزم على كافة طلاب المرحلة الثانوية وخاصة الصف الثاني الثانوي تسجيل الإستمارة لتحديث بياناتهم عن طريق الضغط على هذا الرابط.

رابط استمارة الصف الثاني الثانوي العام الحالي

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