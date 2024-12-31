بعد إصابته بسرطان البروستاتا..نتنياهو يحضر جلسة الكنيست بوجه شاحب وحالته غير مستقرة

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، في جلسة للكنيست بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية ومغادرته المستشفى التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

حالته تبدو غير مستقرة

وقد بدا نتنياهو خلال الجلسة وهو "في حالة صحية لا تبدو مستقرة" نتيجة العملية الجراحية التي خضع لها لإستئصال البروستاتا.

نتنياهو خلال جلسة الكنسيت اليوم





وكان نتنياهو المستشفى قد أصر على مغادرة المستشفى، الثلاثاء، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لإستئصال البروستاتا، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست التفاصيل.

وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الإئتلاف بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".



وأتى قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.

ويهدد عدم تمرير القانون إستقرار الإئتلاف الحاكم، الذي يعاني بالأساس إنقسامات داخلية.





محاولات فض إشتباك أعضاء الحكومة

و كانت خلافات حادة قد جرت بين وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" من جهة، و وزير الأمن القومي " إيتمار بن غفير" من جهة أخرى .

حيث إتهم وزير المالية سموتريتش زميله في الحكومة بن غفير، بـ"الشعبوية"، بعد أن هدد حزب الأخير اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" بمواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، إحتجاجاً على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.



وفي حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريش شكاوى بن غفير، قائلاً إنه "لم يطلب أبداً أي شيء ولم يحصل عليه في نهاية المطاف".



وقال سموتريتش إن رواتب الشرطة قد زادت بالفعل، وإن بن غفير يقدم نفسه على أنه "سانتا كلوز" الذي يمنح الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.

كما أضاف: "بالتأكيد لن يكون من الممكن دفع رواتب للشرطة، وبالتأكيد لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب، إذا واصل بن غفير محاربة القوانين المالية".

ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفةالمرتفعة للحرب على غزة، وتداعي المجالات الإقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

وأكد سموتريتش أن "على الجميع المساهمة بتسديد فاتورة تكلفة الحرب المرتفعة".





بن غفير يتصدى لمحاولات إقصاؤه

وبدوره فقد دعا وزير الأمن القومي بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، سموتريتش إلى "إبعاد يديه عن الشرطة".

وردًا على ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها حولت التمويل للمشروع "منذ فترة طويلة" لكن الشرطة إختارت عدم المضي قدمًا في المشروع،ظاهريًا لأن المفوض قرر إعطاء الأولوية لقضايا أخرى.

وقالت الوزارة في بيانها إن "محاولة تقديم صورة كاذبة ومخالفة، مع استغلال مقاتلي اليمن بشكل ساخر، أمر مؤسف وغير ضروري".



ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسببالتكلفةالمرتفعة للحرب على غزة، وتداعي المجالات الإقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

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