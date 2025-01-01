نيكول سابا وإدوارد ولولا جفان يتألقون في حفل رأس السنة

شهدت مدينة هيلوبوليس الشروق حفلاً مميزاً وأضخم احتفالات رأس السنة، بمشاركة نخبة من أبرز النجوم في الساحة الغنائية، وهم نيكول سابا وإدوارد ولولا جفان، الذين أضفوا أجواءً من البهجة والسعادة على الحاضرين.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

نداء البدايات لولا جفان تبهر الجمهور

افتتحت المطربة اللبنانية لولا جفان الحفل بفقرة مميزة وسط أجواء من الحماس، حيث قدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة مثل "ما فيش كده"، و"إيوة أنا جامدة"، و"شيكولاته"، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الكلاسيكية لنجوم مثل راغب علامة وعمرو دياب وقد عبرت لولا عن شكرها الحار للجمهور المصري ومنظم الحفل ياسر الحريري، مؤكدةً ارتباطها الوثيق بالجماهير المصرية.

إدوارد يفتتح الحفلة بحيوية الشباب

صعد إدوارد إلى خشبة المسرح مع فرقته "زا جيبسيس"، التي ضمت نجله مارك وعازف الجيتار والموزع أحمد عادل، وافتتح الحفل بأغنيته الشهيرة "ليندا ليندا"، ليشعل الأجواء بحالة من البهجة والمرح.

قدم إدوارد أيضاً عدداً من أغاني الأفلام التي شارك في بطولتها، مثل "قز قز كابوريا" من فيلم "مهمة في فيلم قديم"، و"أنا أحسن مغني في مصر" من فيلم "كباريه"، إلى جانب أغاني مثل "كاجولوه" لمحمد هنيدي، و"شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح واختتم إدوارد الحفل بأغنية "أحسن ناس" لداليدا، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي طالب باستمرار العرض.

نيكول سابا تختتم الحفل بجاذبية وسحر

النجمة اللبنانية نيكول سابا أضاءت الحفل بأدائها الرائع، حيث قدمت باقة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "مش فارقة"، و"ولا نص كلمة"، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الرومانسية التي تعكس عشقها لمصر وخلال فقرتها، أعربت نيكول عن حبها العميق لمصر وأكدت أنها تشعر بأنها جزء من هذا الجمهور المميز.

تنسيق حفل عالمي بمشاركة مميزة

شهد الحفل أيضاً فقرات متنوعة من الدي جي عمرو سو وفرقة بيب مارشينج، وعازف الساكسفون شيكو وعازف الكمان باسم، بالإضافة إلى سارة هيثم، أحد المواهب الصاعدة في نادي هيلوبوليس الشروق وتمت إضافة عنصر مذهل من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة، مؤكدةً تنظيم حفل استثنائي على مستوى عالمي.

وفي الختام، وجه نجوم الحفل الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الليلة الرائعة، وعلى رأسهم عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هيلوبوليس، ومدير النادي محمد عرفه، بالإضافة إلى المنظم ياسر الحريري، ما جعل الاحتفال يظل ذكرى مميزة لأبناء هيلوبوليس الشروق.

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