بورصة الدواجن الرئيسية الآن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 2-12-2025

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم.. أعلنت بورصة الدواجن اليوم الخميس 2 يناير 2025، عن تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء، حيث تشهد الأسعار تحركات ملحوظة منذ بداية هذا الأسبوع، وهذا التغيير ينعكس على أسعار المستهلك في الأسواق، خاصة أن الفراخ البيضاء تعد الأكثر طلبًا من قبل المستهلكين.

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم

أسعار الفراخ اليوم في مصر

ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الخميس 2 يناير 2025، بناءً على آخر تحديث من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم للمستهلك

يحرص العديد من محبي الدواجن على متابعة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2 يناير 2025 عبر جوجل، وقد شهد سعر كيلو الفراخ ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات في بورصة الدواجن والمحلات التجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

استقرت أسعار البيض، حيث تم بيع كرتونة البيض بسعر ثابت، فيما تباع البيضة الواحدة بحوالي 6 جنيهات، وفقًا لتقرير بورصة الدواجن وأحد التجار.

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم

سعر الفراخ البيضاء

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت 82 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، بينما يتفاوت السعر في السوق للمستهلك ليصل ما بين 85 و 95 جنيهًا للكيلو، وتعد الفراخ البيضاء من الأنواع الأكثر طلبًا وانتشارًا في الأسواق والمحلات المحلية.

سعر الفراخ البلدي

تتراوح أسعار الفراخ البلدي في المحلات اليوم بين 105 و 115 جنيهًا للكيلو، حيث تؤثر أسعار الدواجن في المزارع على سعر البيع للمستهلك نتيجة لعدة عوامل، كما بلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو الحمراء في بورصة الدواجن اليوم 86 جنيهًا للكيلو، ويتم بيعها للمواطنين في السوق المحلية بأسعار تتراوح بين 95 و 100 جنيه، ويختلف سعر الكيلو في الأسواق بنسبة تتراوح بين 5 و 15 جنيهًا، وذلك بناءً على تكاليف الربح والتوصيل.

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم

سعر الدواجن امهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس زيادة جديدة، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 74 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الأمهات للمستهلك في المحلات التجارية 84 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض اليوم تباينًا طفيفًا بين الأنواع المختلفة، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في الجملة حوالي 151 جنيهًا، فيما تم بيعها للمستهلك بسعر حوالي 161 جنيهًا. أما البيض الأبيض، فسجل سعر الجملة حوالي 150 جنيهًا للكرتونة، وبيع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا، وفيما يتعلق بالبيض البلدي، فتم تحديد سعر الجملة بـ 129 جنيهًا للكرتونة، بينما بلغ سعره للمستهلك حوالي 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

شهدت أسعار البط اليوم تحديثًا جديدًا حيث سجل سعر البط البلدي في بورصة البط 110 جنيهات، بينما يتراوح سعره في محلات بيع البط بين 120 و 130 جنيهًا، كما سجل البط المسكوفي في بورصة البط 90 جنيهًا، ويباع في المحلات بـ 100 جنيه.

بورصة الدواجن الرئيسية الآن

سعر البط المولار فقد بلغ 80 جنيهًا في بورصة البط، بينما يصل سعره في المحلات إلى 90 جنيهًا. وبلغ سعر البط الفرنسي في بورصة البط 70 جنيهًا، ليباع في المحلات بين 80 جنيهًا، أما البط البغال، فسجل سعره في بورصة البط 85 جنيهًا، بينما يباع في المحلات بـ 95 جنيهًا. تم تحديث هذه الأسعار اليوم الساعة 10:08 صباحًا.

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