الإسكندرية .. جدول النوات ودرجات الحرارة ونصائح الأمان للشتاء 2025

تعتبر محافظة الإسكندرية من المحافظات الساحلية التي تطل علي البحر المتوسط حيث تعتبر من أكثر المحافظات المعروضة لهبوط شديد في درجات الحرارة وسقوط الامطار باستمرار ويتساءل الكثير من سكان المحافظة حول درجات الحرارة ومواعيد نوات الإسكندرية 2025 ليتصدر البحث المنصات المختلفة للتواصل الاجتماعي ومحركات البحث .

ويوضح لكم الموجز من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة.

جدول نوات الإسكندرية 2025

أعلنت هيئة ميناء لمحافظة الإسكندرية عن جدول نوات الإسكندرية 2025 وهو كالاتي:

1- نوة رأس السنة : تبدأ تلك النوة يوم 2 يناير 2025.

2- نوة الفيضة الكبيرة : تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير 2025.

3- نوة الغطاس : تبدأ يوم 19 يناير 2025.

4- نوة الشمس الصغيرة: تبدأ يوم 18 فبراير المقبل.

5- نوة السلوم : تبدأ يوم 2 مارس المقبل.

6- نوة الحسوم : تبدأ نوة الحسوم يوم 9 مارس المقبل.

7- نوة الشمس الكبيرة : تبدأ يوم 18 مارس المقبل.

8- نوة العودة وبرد العجوزة : تبدأ تلك النوة بتاريخ 24 مارس، والتي تعد آخر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية في موسم فصل الشتاء، وتستمر لمدة 6 أيام.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة علي كامل محافظات مصر لتكون محافظة الإسكندرية من بينهم لتشهد اليوم الخميس 2 يناير 2025 انخفاض شديد في درجات الحرارة مع توقع هبوب رياح قوية واحتمال تساقط الامطار، وتوقع درجة الحرارة اليوم علي كافة المدن داخلها لتتراوح بين 18 و19 درجة نهارا، بينما من 9 الي 10 درجات مساء.

نصائح لمواجهة نوات الاسكندرية

احرص على متابعة النشرات الجوية يوميًا والألتزام بها.

تجنب التواجد في المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات.

تأكد من تأمين النوافذ والأبواب لمواجهة الرياح القوية.

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