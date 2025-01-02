تعرف على أسعار الأرز بأنواعه في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا اليوم، مع تنوع الأنواع واختلاف درجات الجودة والنقاء، وتأتي هذه الحركة في ظل انتهاء موسم الحصاد واستمرار مراحل التصنيع والتوريد، مما يضمن توفر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

للمستهلك: تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض السائب بين 28 و30 جنيهًا، حسب الجودة ونسبة الكسر.

أرض المضرب: بلغ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 22 ألف جنيه، بينما سجل عريض الحبة 23 ألف جنيه للطن.



سعر الأرز الشعير اليوم

رفيع الحبة: استقر سعر الطن عند 15 ألف جنيه.

عريض الحبة: وصل سعر الطن إلى 16 ألف جنيه.

تصريحات نقيب الفلاحين عن موسم الأرز

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أكد انتهاء موسم حصاد الأرز مع زراعة حوالي 1.6 مليون فدان، منها 1.1 مليون فدان رسمي و500 ألف فدان غير رسمي، وتمر الأسواق بمرحلة تبييض الأرز وتجهيزه للتوزيع، ما يعزز استقرار الإمدادات.

أسعار الأرز

طرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين عن أسعار الأرز البلدي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 24 جنيهًا للكيلو، إلى جانب طرح سلع أساسية أخرى مثل السكر والزيت والمكرونة.

كما أكدت الوزارة وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر.

جهود وزارة الزراعة في تدوير قش الأرز

مع انتهاء موسم الحصاد، تعمل وزارة الزراعة على جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات الرئيسية المزروعة بالمحصول مثل الدقهلية، كفر الشيخ، والشرقية، حتى الآن، تم كبس حوالي 1.6 مليون طن من القش وفرم 879 ألف طن، ما يساهم في تقليل التلوث البيئي وتعزيز الاستفادة الزراعية.

الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي

تواصل وزارتي التموين والزراعة خططهما لتوفير السلع الغذائية وتحسين المنظومات الزراعية، بما في ذلك التعاقد على كميات ضخمة من السلع الاستراتيجية وتنظيم مناقصات عالمية، ما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

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