الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لهذا العام.. موعد الصرف وأهم مميزاته

ينتظر المواطنين موعد صرف معاش تكافل وكرامة، خاصة عقب تصريحات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أمس، وذلك عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بداية من شهر سبتمبر الماضي، وذلك بناءً على قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة على مستوى محافظات الجمهورية، وهذا ما سيوضحه الموجز في التقرير التالي.

معاش تكافل وكرامة 2025

تشرع عملية صرف معاش تكافل وكرامة لكافة المستفيدين، بما في ذلك حاملي بطاقات «ميزة»، وذلك في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

ماهي قيمة معاش تكافل وكرامة لهذا العام 2025 ؟

-أولا عقب إضافة 50 ألف أسرة جديدة، قم بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.

-وعقب ذلك تحصل الأسرة في معاش تكافل وكرامة على: 826.56 جنيه.

-ثم يحصل المسنون وذوو الإعاقة على قيمة: 743.91 جنيه في معاش تكافل وكرامة.

-وأيضاً يحصل الأيتام على قيمة: 578.59 جنيه في معاش تكافل وكرامة.

كيفية التسجيل على معاش تكافل وكرامة ؟

بإمكان الأسر الراغبين في التسجيل في برنامج تكافل وكرامة زيارة أقرب وحدة اجتماعية وتقديم الأوراق اللازمة والمطلوبة، والتي تشمل صورة من البطاقة الشخصية، وشهادة طبية رسمية، وأيضاً صور شهادات ميلاد، وبالإضافة إلى وثائق الطلاق أو الزواج.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

-يتمكن المواطنين من الاستعلام عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي وذلك باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام»، وفي حين وجود شكاوى أو تظلمات، يمكن تقديمها بواسطة الخط الساخن 19680 أو عبر هذا البريد الإلكتروني.

موعد وأماكن صرف معاش تكافل وكرامة

- في البداية يتم صرف معاش تكافل وكرامة في بداية من 15 من كل شهر.

- وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، على عدة أماكن يمكن عن طريقها صرف معاش تكافل وكرامة وهي كما يلي:

- وأيضاً ماكينات الصراف الآلي ATM.

- ومنافذ فوري.

- أو من خلال الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

- أو بنك ناصر الاجتماعي وبعض الفروع في جميع المحافظات.

أهم مزايا معاش تكافل وكرامة

1- الدعم النقدي.

2- وأيضاً الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين وذلك بحد أقصى.

3- وتوفير الكشف الطبي المجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.

4- وتحصل كافة أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.

5- وتوفير الكثير من المنح الدراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

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