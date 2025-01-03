الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص بكارت الخدمات المتكاملة

يتساءل أصحاب الإعاقات الذين لم يستخرجوا كارت الخدمات المتكاملة حتى الآن، عن خطوات ورابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة؛ وذلك لأن حجز الكشف الطبي يعتبر من الخطوات الرئيسية من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والإستفادة من المزايا التي تقدمها لأصحاب الإعاقات، وهذا ما سيقدمه الموجز في السطور التالية.

كارت الخدمات المتكاملة

كيفية حجز الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت «وزارة التضامن الاجتماعي» طريقة حجز كشف طبي كارت الخدمات المتكاملة 2025، والتي تأتي بناءاً على الآتي:

- في البداية يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني.

- ثم قم باختيار قسم أخبارنا.

- وبعدها اضغط على رابط «الموقع الالكترونى للكشف الطبى من أجل الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»، أو أدخل مباشرًة من هذا الرابط.

- وبعد ذلك اختر أيقونة «حجز موعد الكشف الطبى».

- وقم بتسجيل «بيانات طلب إجراء الكشف الطبي من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة».

- وعقب الانتهاء من كافة خطوات التسجيل اضغط على حفظ البيانات.

- وستصلك رسالة بالموعد ومكان الكشف الطبي عبر رقم الهاتف المحمول المسجل على الموقع، أو بإمكانك الاستعلام عبر الموقع عن طريق اتباع الخطوات التالية:

-أولا لا يحق لأصحاب الإعاقات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة إلا عقب توقيع الكشف الطبي من قبل وزارة الصحة المصرية والتي تقرر صلاحية المتقدم من أجل الحصول على البطاقة من عدمه.

-حيث حددت «وزارة الصحة» طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بهدف استخراج كارت الخدمات المتكاملة، والتي جاءت بناءاً على الآتي:

-الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

-وبعدها اختر قسم أخبارنا.

-وبعد ذلك اضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»، أو أدخل مباشرة من هذا الرابط.

-وأيضاً اختر استعلام.

-وقم بإدخال الرقم القومي.

-واضغط بحث.

- وأخيراً سوف يظهر أمامك موعد الكشف الطبي الخاص بك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ماهي الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة لحامله؟

- ميزة الجمع بين معاشين.

- وأيضاً تخفيضات على المواصلات العامة.

- والتعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

- والدمج في المدارس والجامعات.

- والإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (الحصول على سيارات المعاقين).

- وأيضاً الإعفاء من الضرائب.

- والحصول على مسكن حكومي مناسب.

- وأيضاً الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- والكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- وأخيراً الإعفاء من المصروفات المدرسية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

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