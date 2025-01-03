حالة الطقس غداً السبت .. درجات الحرارة بكافة المحافظات

حالة الطقس غداً السبت 3 يناير 2025.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس غداً، ونوهت من استمرار سيطرة الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، وأيضاً القريبة من المسطحات المائية، وبناءاً على أنه اعتباراً من الأحد القادم 5 يناير،

من المتوقع أن تشهد البلاد برودة شديدة في الطقس إلى حد الصقيع وتقلبات جوية ضخمة قادمة وفرص سقوط أمطار على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية والوجه البحري أيضاً، وهذا ما يرصده الموجز في التقرير التالي.

درجات الحرارة في محافظات مصر

الظواهر الجوية المتوقعة غداً السبت

حالة الطقس غداً.. أظهرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود حالة طقس بارد نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أيضاً، وشديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر، على معظم الأنحاء، حيث يصل لحد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية.

حيث أشارت أيضاً الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون بسيطة إلى متوسطة وارتفاع في الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح تكون شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع في الموج من 1 متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري غداً السبت 19 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية غداً السبت 18 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً السبت إلى 20 درجة والصغرى 05 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد غداً السبت 24 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً السبت

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