خطب الجمعة لشهر يناير 2025: بيان وزارة الأوقاف المصرية

تعتبر خطب الجمعة من أهم الأدوات التي تستخدمها وزارة الأوقاف المصرية لنشر الوعي الديني والثقافي، وفي هذا السياق، و أعلنت الوزارة عن موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2025، وتحرص الوزارة على اختيار الموضوعات بدقة لتواكب القضايا المجتمعية والواقع المعاصر.

وتبين الموجز موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2025

خطة وزارة الأوقاف لخطب الجمعة 2025

وأوضح وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخطاب الديني ليعالج تحديات المجتمع، وتم التنسيق مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ومؤسسات الدولة لاختيار موضوعات الخطبة بعناية، بهدف نشر التفاؤل، تعزيز السلام المجتمعي، ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية وحقوق المرأة.

خطب الجمعة

موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2025

تتضمن خطب الجمعة لشهر يناير 2025 خمس خطب، موزعة على أربعة أسابيع، تبدأ يوم الجمعة 3 يناير وتنتهي يوم الجمعة 31 يناير.

الخطبة الأولى: الجمعة 3 يناير 2025

عنوان الخطبة: "فما ظنكم برب العالمين (صناعة الأمل)".

تهدف الخطبة إلى بث روح التفاؤل وحسن الظن بالله، وتسليط الضوء على أهمية الأمل في مواجهة التحديات. وستكون هذه الخطبة موحدة في جميع محافظات مصر.

الخطبة الثانية: الجمعة 10 يناير 2025

تركز هذه الخطبة على معالجة قضايا متنوعة حسب احتياجات كل محافظة، كما يلي:

1. حق المرأة في الميراث: في محافظات القاهرة، قنا، سوهاج، أسوان، الجيزة، بني سويف، البحر الأحمر، والوادي الجديد.



2. مشاكل الصيادين والضغوط الاقتصادية: في محافظات دمياط، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، مطروح، جنوب وشمال سيناء.



3. الهجرة غير الشرعية للشباب: في محافظات البحيرة، القليوبية، المنوفية، أسيوط، المنيا، الفيوم، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، والأقصر.

الخطبة الثالثة: الجمعة 20 يناير 2025

عنوان الخطبة: "أدخلوا في السلم كافة".

ستركز الخطبة على أهمية السلام النفسي، المجتمعي، والدولي، وتأثيره في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

الخطبة الرابعة: الجمعة 27 يناير 2025

عنوان الخطبة: "الوطنية بين الحقيقة والادعاء".



تتناول الخطبة دور الوطنية الحقيقية في بناء الدولة، وتفند الادعاءات التي تضر بالمجتمع.

جهود الوزارة في تطوير الخطاب الديني

تؤكد وزارة الأوقاف أن الهدف من هذه الخطب هو ربط الدين بحياة المواطنين اليومية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المجتمع بشكل علمي ومنهجي. كما تسعى إلى تعزيز روح الوطنية والتضامن بين جميع فئات المجتمع.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لتطوير الخطاب الديني بما يواكب تطلعات الشعب المصري ويساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتحضر.

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