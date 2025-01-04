استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت استقرار نسبي.. الفراخ البلدي والأمهات

إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن المصرية 4 يناير 2025، وذلك في كافة الأنواع، حيث تختلف أسعار الدواجن البيضاء اليوم عن الساسو والبلدي والأمهات أيضاً، وهذا ما سيرصده الموجز في هذا التقرير.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت

وتهتم الكثير من ربات البيوت والمزارعين بمعرفة أسعار بورصة الدواجن يومياً، ونظرًا لأهمية هذه الأسعار في تحديد سعر تكلفة الإنتاج في مزارع الدواجن، وذلك بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على موازنة الأسر المصرية، وخاصة في ظل التغيرات المتواجدة في الأسواق اليوم السبت في سعر الكتاكيت والبط والبيض.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت نحو 82 و83 جنيهًا للكيلو، مما يعكس ذلك استقرارًا نسبيًا وذلك مقارنة بالأيام الماضية، وتعتبر أسعار الدواجن البيضاء اليوم من أكثر أنواع الدواجن طلبًا في السوق المصري، حيث يفضلها العديد من المستهلكون في الكثير من الوجبات اليومية.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت الأبيض شركات عمر يوم اليوم السبت بين 35 و43 جنيهًا.

وتراوحت أيضاً أسعار الكتاكيت الأبيض قطعان عمر يوم اليوم السبت بين 26 و26.5 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت الساسو عمر يوم اليوم السبت تراوحت الأسعار بين 13 و14 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت البلدي الحر عمر يوم اليوم السبت بين 3.5 و4 جنيهات.

وتراوحت أسعار الكتاكيت البلدي المشعر عمر يوم اليوم السبت بين 6.5 و7 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم السبت نحو 130 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم نحو 105 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم السبت 90 جنيه.



وبلغ سعر البط الفرنساوى اليوم السبت نحو 85 جنيه.

وسجل سعر بط البغال اليوم السبت نحو 95 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت بين 82 و83 جنيهًا للكيلو، مما يعكس ذلك استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتعد أسعار الفراخ البيضاء من أكثر أنواع الدواجن طلبًا في السوق المصري، حيث يفضلها المستهلكون في الكثير من الوجبات اليومية.

وتراوحت أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت بين 87 و88 جنيهًا للكيلو، ويُعد هذا النوع من الدواجن مفضلًا لدى بعض الفئات وذلك بسبب طعمه الفريد الذي يُشبه إلى حد بعيد طعم الدواجن البلدي.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم السبت إلى 120 و121 جنيهًا، مما يجعلها ذلك أثمن أنواع الدواجن في السوق المصري، وتُعد الفراخ البلدي من الأنواع الأكثر شهرة، حيث تتميز بمذاقها الخاص الذي يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد، وذلك رغم ارتفاع أسعارها.

وسجل سعر كيلو الفراخ المشويه اليوم السبت بين 60 و61 جنيهًا، ويُعد هذا النوع أقل طلبًا مقارنة بسائر الأنواع الأخرى، ولكنه يتمتع بشعبية كبيرة بين بعض المستهلكين والمزارعين

أسعار البيض اليوم

تراوحت أسعار البيض الأحمر اليوم السبت بين 148 و151 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض اليوم السبت بين 147 و150 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت بين 129 و130 جنيهًا.

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