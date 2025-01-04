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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت الموافق 4-1-2025، ارتفاع وصل إلى 3.5 جنيه، بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدي لـ 2 جنية، وفقًا للسعر المعلن داخل بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

و يستعرض الموجز، أسعار الدواجن بأنواعها لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، على النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء 

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء المعلن في بورصة الدواجن، من 82 إلى 83 جنيهًا.

بعد ارتفاعه 3.5 جنيه، يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المستهلك لـ 85 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

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أسعار الفراخ البلدي 

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في بورصة الدواجن بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وسجل سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك. 

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ الساسو الحمراء

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء في بورصة الدواجن اليوم، 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويباع للمواطنين في السوق المحلية بقيمة تتراوح بين 95 و100 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي جاءت على النحو:

  • سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستى: 110 جنيهات.
  • سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام: 160 جنيهًا.
  • سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي: 270 جنيهًا.
  • سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام: 155 جنيهًا.
  • سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام: 140 جنيهًا.
  • سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام: 235 جنيهًا.
أسعار الفراخ

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام: 155 جنيهًا.
  • سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو: 293 جنيهًا.
  • سعر كيلو أوراك دجاج تمري: 145 جنيهًا.
  • سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري : 290 جنيهًا.
  • سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم :196 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

  • سعر كرتونة البيض الأبيض : 150 و 180 جنيه.
  • سعر كرتونة البيض الأحمر: 185 و 195 جنيه.
  • سعر كرتونة البيض البلدي : 187 و195جنيه.
سعر كرتونة البيض اليوم

سعر  الكتاكيت اليوم

  • وصل سعر الكتكوت الأبيض قطعان إلى ما بين 26 و26.5 جنيهًا
  • يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 35 و43 جنيهًا.
  • سجل سعر الكتكوت الساسو لـ بين 13 و14 جنيهًا.
سعر  الكتاكيت اليوم

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