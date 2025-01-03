زيادة جديدة في أسعار الفراخ والبيض في السوق المصري.. إليك التفاصيل

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025 ، ارتفاعًا جديدًا لليوم الرابع على التوالي، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، مع استقرار في أسعار البيض، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للعديد من العوامل المرتبطة بالطلب الموسمي، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في السوق المحلي، ويستعرض الموجز تفاصيل أسعار الفراخ في هذا التقرير.

أسباب ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في تصريحاته لـ "المصري اليوم"، أن الارتفاعات في أسعار الفراخ ناتجة عن زيادة الطلب بسبب اقتراب عيد الميلاد المجيد، وزيادة إقبال المواطنين على شراء الدواجن مع انتهاء فترة صيام الأقباط، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الدواجن في بورصة الدواجن والمحال التجارية.

تفاصيل أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن ليصل إلى 83 جنيهًا، بينما يصل سعرها في المحال التجارية إلى 97 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو: شهد سعر الفراخ الساسو أيضًا زيادة، حيث ارتفع سعر الكيلو إلى 89 جنيهًا في بورصة الدواجن، بينما تباع في المحال التجارية بسعر 105 جنيهات.

سعر الفراخ البلدي: استمرت أسعار الفراخ البلدي في الارتفاع، حيث بلغ سعر الكيلو في بورصة الدواجن 133 جنيهًا، بينما يباع بسعر 143 جنيهًا في المحال التجارية.

سعر الفراخ الأمهات: شهدت الفراخ الأمهات أيضًا زيادة في أسعارها، حيث وصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 78 جنيهًا، وتباع بسعر 88 جنيهًا في المحال التجارية.

أسعار الفراخ

استقرار سعر البيض

على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن، شهد سعر البيض استقرارًا اليوم، حيث بلغ سعر البيضة الواحدة حوالي 6 جنيهات، ويظل سعر الكرتونة في المحال التجارية كما هو دون تغير يذكر.

توقعات السوق في الفترة المقبلة

من المتوقع أن تستمر أسعار الفراخ في الارتفاع خلال الأيام المقبلة مع زيادة الطلب على اللحوم البيضاء، في الوقت الذي قد يستمر فيه استقرار أسعار البيض في الأسواق.

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