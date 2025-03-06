عدد ساعات الصيام في سادس أيام رمضان 2025.. موعد الإفطار والسحور، كشفت الهيئة العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان والتي أعدتها تفاصيل عدد ساعات الصيام في سادس أيام رمضان 2025، وكذلك موعد الإفطار والسحور.

عدد ساعات الصيام في سادس أيام رمضان 2025.. موعد الإفطار والسحور، وحرصًا من الموجز على تقديم كل ما يهم القراء ننشر تفاصيل اليوم السادس من رمضان من حيث مواقيت الصلاة والسحور والإمساك والشروق.

الصيام

عدد ساعات الصيام في سادس أيام رمضان 2025.. موعد الإفطار والسحور

عدد ساعات الصيام في سادس أيام رمضان 2025.. موعد الإفطار والسحور، وتكون مواعيد الصلوات والسحو والإمساك لليوم السادس من رمضان ذلك على النحو الذي سنذكره:

- اليوم:الخميس 6 مارس 2025

- التاريخ الهجري: 6 رمضان 1446

- يحين وقت الإمساك وفقًا لإمساكية محافظة القاهرة الساعة: 4:29 صباحاً

- ويحل وقت السحور للمقمين في محافظة القاهرة وفقًا للإمساكية في تمام الساعة: 2:29 صباحاً

- ويؤذن للفجر الساعة: 4:49 صباحاً

- وقت الشروق: 6:15 صباحاً

- وقت الظهر: 12:06 ظهراً

- وقت العصر: 3:27 عصراً

- وقت المغرب: 5:57 مساءً

- وقت العشاء: 7:15 مساءً



جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمساحة تصدر وبشكل دائم إمساكية شهر رمضان المبارك وتكون مفصلة وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

كما تقدم الهيئة العامة للمساحة إمساكية الشهر الكريم لكل مدن ومحافظات مصر وذلك حتى يتمكن جميع المواطنين في كل مدن مصر من الإطلاع عليها وذلك لوجود فارق في التوقيت بين محافظة وأخرى.



ما هي أفضل الأعمال في رمضان؟

يستحب للمسلمين أن يكثروا من الطاعات وخاصة في شهر رمضان لكونه موسم من مواسم الطاعات ويستحب للمسلمين في رمضان الآتي:

- الدعاء والتضرع إلى الله بأن يعتق رقابنا من النار.

- العفو عمن ظلمهم.

- تلاوة القرآن وختمه مرة على الأقل في الشهر.

- صلة الرحم.

- إخراج زكاة الفطر فهي مطهرة من الذنوب.

- كثرة الذكر والصلاة على وقتها.

- عدم إضاعة الصيام في الغيبة وتوافه الأمور.

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