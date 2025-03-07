موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي مانشسترسيتي لتحقيق الفوز ضد نوتينجهام فورست لتعزيز فرصه في المنافسة علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها ليفربول برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 54 نقطة ويحتل مان سيتي المركز الرابع برصيد 47 نقطة ونوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

موعد قمة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

المباراة المرتقبة التي تجمع فريق مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف مساء السبت الموافق 8 مارس 2025.

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

تشكيل مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – كوفاسيتش – سافينيو.

خط الهجوم: هالاند – عمر مرموش – جيريمي دوكو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9 - فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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