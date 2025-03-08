موعد مباراة برايتون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الانجليزية، مواجهة فريق برايتون ضد فولهام ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

كلا الفريقين يسعي لتحقيق الفوز لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 54 نقطة ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 43 نقطة ويحتل فولهام المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

موعد مواجهة برايتون ضد فولهام

المباراة المنتظرة بين فريق برايتون و فولهام ، ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت الموافق 8 مارس 2025.

مشاهدة مواجهة برايتون ضد فولهام

يمكنك متابعة قمة فريق برايتون ضد فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

برايتون ضد فولهام

مباريات السبت ببطولة الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الانجليزي غدا السبت 6 مباريات من العيار الثقيل تبدأ في الثانية ونصف عصرًا بمواجهة مانشستر سيتي مع فريق نوتنغهام فورست علي ملعب سيتي جراوند.

وفي الخامسة مساءً يلتقي برايتون بفريق فولهام علي ستاد "أميكس ستاديوم"، ويستضيف كريستال بالاس نظيره إيبسويتش، وفي نفس التوقيت يواجه ليفربول ساوثهامبتون علي ملعب أنفيلد.

وفي السابعة ونصف مساءً يلتقي أستون فيلا بفريق برينتفورد، قبل أن تختم مباريات اليوم الأول للجولة 28 بمواجهة وولفرهامبتون وإيفرتون علي ستاد مولينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة برايتون ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة برايتون ضد فولهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9 - فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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