موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة، أيام وتبدأ العشر الأواخر من رمضان، وهم أعظم أيام في العام كله، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد العشر الأواخر وليلة القدر، والأدعية المستجابة.

موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة

موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة، تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2025 من مغرب يوم 20 مارس 2025، حيث توافق ليلة 21 رمضان 1446.

موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة

موعد ليلة القدر

موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة، أرجح الأقوال التي جاءت في موعد ليلة القدرة أنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر (ليالي 21، 23، 25، 27، 29).

دعاء ليلة القدر

ويستحب للمسلم أن يكثر من الطاعة في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لفضلهم، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره.

موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة

ويستحب أن يكثر المسلم في ليلة القدر أو الليالي العشر الإكثار من قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني". (رواه الترمذي وصححه الألباني).

موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر 2025 والأدعية المستجابة



ويستحب أن يدعو المسلم بما يشاء من أدعية ومنها:

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

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