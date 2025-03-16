مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الأولى.. عصام عمر يصر على الزواج من مايان السيد

بدأ عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصدر برومو العمل مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير قبل العرض.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يجسد الفنان عصام عمر شخصية "محمد"، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة مع زوجته، بعد نشوب خلاف حاد بينهما بسبب شكوكها في خيانته لها، مما يدفعها الغضب إلى مغادرة المنزل واللجوء إلى بيت والدتها، التي تلعب دورها الفنانة شيرين، حيث تعمل الأخيرة كمدرّسة دروس خصوصية.

يتضح لاحقًا أن شكوك الزوجة في محلها الصحيح، حيث يرتبط محمد بزميلته في العمل، التي تجسدها الفنانة مايان السيد. يتوجه إلى خاله، الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود، ليخبره برغبته في التقدم رسميًا لخطبتها لكن خاله يحذّره من العواقب، مشيرًا إلى أن أهل العروس قد يرفضونه بمجرد معرفتهم بزواجه السابق.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مشاهدة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تزداد التعقيدات عندما تتدخل والدة مايان، التي تجسدها الفنانة رانيا يوسف، رافضة الزواج تمامًا، إذ تخطط لتزويج ابنتها لابن شقيقتها ومع ذلك، يصرّ محمد على المضي قدمًا، ويصطحب خاله معه لطلب يد مايان رسميًا لكن رانيا تضع شروطًا صعبة للزواج، ما يثير غضب محمد، الذي يؤكد لها أنه سيتزوج ابنتها مهما كانت الظروف.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

في نهاية الحلقة، تتخذ مايان قرارًا جريئًا بمغادرة منزل والدتها، في خطوة قد تغيّر مجرى الأحداث، بالتزامن مع ذلك، تظهر شخصية جديدة تؤديها دنيا سامي، حيث تصل إلى منزل محمد وتلاحقه مطالبة إياه بالزواج، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى القصة.



مواعيد عرض وإعادة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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