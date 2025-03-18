شرطة الكهرباء تواصل حملاتها لمكافحة سرقة التيار وضبط المخالفين

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها في مواجهة سرقة التيار الكهربائي والمخالفات القانونية المتعلقة بالكهرباء، حيث شنت حملات مكثفة خلال الساعات الـ 24 الماضية لضبط المتورطين في سرقة الكهرباء والحد من التعديات على الشبكة القومية.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل حملات شرطة الكهرباء في السطور التالية

ضبط 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي بمختلف المحافظات، وتنوعت المخالفات بين:

سرقة الكهرباء للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية.

توصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة للمقاهي والكافيهات غير المرخصة.

الاستيلاء على التيار الكهربائي في العقارات السكنية دون سند قانوني.

التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين.



وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقة الكهرباء، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على شبكة الكهرباء الوطنية.

عقوبات مشددة لسرقة التيار الكهربائي

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت التعديلات على عقوبات مشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة.

وبحسب القانون الجديد، فإن العقوبات تشمل:

الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من قام بتوصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية أو علم بوجود مخالفة ولم يبلغ عنها.

في حالة تكرار المخالفة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.



وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد، والحفاظ على موارد الكهرباء، وضمان وصول التيار الكهربائي بشكل عادل إلى جميع المواطنين دون تجاوزات.

جهود مستمرة لضبط المخالفين

تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المعتدين على شبكة الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بهدف تقليل الفاقد الكهربائي ومنع التجاوزات التي تؤثر على كفاءة الخدمة الكهربائية.

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