تعرف على عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025.. اعرف وقت فطارك

عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025.. مع دخول اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2025 ، يواصل المسلمون صيامهم في أجواء روحانية تزداد تألقًا مع اقتراب ختام الشهر الفضيل.

ويحرص الصائمون على استغلال هذه الأيام المباركة بالإكثار من الطاعات، خاصة مع استمرار تزايد عدد ساعات الصيام مقارنة بالأيام الأولى من الشهر، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025، وموعدي الإمساك والإفطار.

عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025

يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، في تمام الساعة 6:07 مساءً، ليعلن بذلك انتهاء يوم جديد من الصيام في أجواء روحانية مليئة بالنفحات الإيمانية، ومع رفع الأذان، يتوجه الصائمون بالدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة، مستغلين فضل هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر التي تحمل معها فرصة عظيمة لنيل الأجر والعتق من النار.

عدد ساعات الصيام اليوم 22 رمضان 2025

يواصل المسلمون صيامهم في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، حيث ترتفع مدة الصيام إلى 13 ساعة و58 دقيقة، و يبدأ الصيام من وقت الإمساك قبل أذان الفجر، ويمتد حتى موعد أذان المغرب عند الساعة 6:07 مساءً. ومع دخول العشر الأواخر، يحرص الصائمون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والعبادات، راجين القبول والمغفرة والعتق من النار.

عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة، وأعذنا من الهم والحزن، والعجز والكسل، ولا تبتلينا بما نخاف منه.

اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، وارزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وهب لنا من العمل الصالح ما ينجينا.

اللهم ارزقني قوة الصبر، واشرح لي صدري، وأعوذ بك من فواجع الأقدار، واجعلني من الذين اطمأنت قلوبهم بذكرك. أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء شر ما نحذر.

عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025

اللهم تقبل أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبشرنا بالخير والفرج فإنك خير المبشرين.

اللهم اجعلنا من الذين عفوت عنهم وغفرت لهم، وأرزقنا توفيقك وغناك. أتبرأ من حولي وقوتي، وألتجئ لحولك وقوتك، فأنر قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك، وارزقنا رضاك في الدنيا والآخرة.

اللهم في هذا اليوم المبارك، اغفر لنا خطايانا، وارزقنا رحمة من عندك تهدينا بها إلى الصراط المستقيم. اجعلنا ممن استجاب لدعائهم، وحققت لهم أمنياتهم، وكتبت لهم الخير في كل خطوة يخطونها.

اللهم كما بلغتنا العشر الأواخر، فاجعل لنا فيها نصيبًا من المغفرة والرحمة والعتق من النار.

عدد ساعات الصيام في 22 رمضان 2025

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